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中国社会科学院2个重点实验室在京揭牌

2024年11月16日10:39 | 来源：新华社
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　　在11月15日在京举行的中国社会科学院重点实验室（中国社会科学院大学重点实验室）揭牌仪式上，科技考古与文化遗产保护重点实验室、语言学重点实验室正式揭牌成立。

　　记者了解到，科技考古与文化遗产保护重点实验室下设13个科技考古子实验室、5个文化遗产保护子实验室和5个科技考古联合实验室，综合运用生物学、分子生物学、化学、地学、物理学等学科的先进技术，组织开展跨学科、跨单位科技考古与文化遗产保护研究工作。

　　语言学重点实验室下设语音与言语科学、认知心理语言学、语言资源与智能技术3个子实验室，综合运用语音学、辞书学、认知语言学、计算机科学、人工智能、认知神经科学等领域的前沿技术与研究方法，聚焦民生建设中的语言能力服务、基础语言数据资源建设与服务等进行重点研究。

　　同日揭牌的还有中国社会科学院大学冷门绝学协同创新研究院。据介绍，该院致力于培养满学、简帛学、突厥学、古典学等学科专业后备人才，目前已开设满语、简帛学概论、西夏学概论、古拉丁文、古文字学等核心课程，并联合国内相关高校与科研单位创立全国冷门绝学科教联盟。（记者孙少龙）

(责编：岳弘彬、白宇)
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