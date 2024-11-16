新华社天津11月16日电（记者杨文）比纸张更薄的超薄单晶铜箔产品，具有原子级平整度、高导电性、高导热性等特征，在高性能电池中具有重要应用。在天津科创高地天开高教科创园（简称天开园）的天津常兴新能源科技有限公司，单晶铜箔已实现千平方米级连续化制备。

“我们与头部企业、众多高校积极对接，送样检测效果反馈良好，已有超1000万元的意向订单。”公司董事长、南开大学博士生导师严振华说，得益于天开园的人才奖励资金、专项研发资金、贷款贴息优惠等政策，公司成立一年多来，顺利解决初创期间的诸多困难。

常兴新能源公司的故事是中国政府不断加大对民营经济发展支持的缩影。当前民营经济促进法立法进程加快，近期中央更是密集出台一系列增量政策，为诸多民营企业注入强心剂。

截至今年9月底，中国实有民营经济主体总量达18086.48万户，占经营主体总量的96.37%。

11月13日，2024中国民营企业投融资洽谈会开幕式现场。新华社记者 赵子硕 摄

近日在天津召开的2024中国民营企业投融资洽谈会上，100多家像常兴新能源一样有融资需求的公司借助洽谈会展示形象，融资需求预计超120亿元。

通过会前对接、会中撮合、会后持续服务综合发力，民洽会打造全生命周期服务支持体系。

重大项目是促投资、稳经济、助发展的“压舱石”。中国加大发挥政府投资引导作用，吸引民间资本深度参与项目投资建设，进一步调动民间投资积极性。

前不久，天津新和成材料科技有限公司新材料产业链项目海域手续顺利推进。这家民营企业投资约100亿元的重点项目投产后，可实现就地生产尼龙关键中间体，为南港工业区石化产业链发展及完善提供有力支撑。

天津经济技术开发区南港工业区产业促进办公室主任王义珠说，相关部门成立新和成项目专班靠前服务，协助企业在半个月内取得用海预审意见，并定期召开项目协调会，保证项目按照计划进行。

11月13日，与会嘉宾在2024中国民营企业投融资洽谈会上对接洽谈。新华社记者 赵子硕 摄

国家统计局数据显示，前三季度第二产业民间投资增长13.2%，其中制造业民间投资增长11.6%，比全部制造业投资增速高2.4个百分点。

受访人士认为，随着国家政策的进一步完善以及民营企业自身不断创新与升级，民营经济在中国的现代化进程中将继续扮演重要角色，推动中国经济迈向新高度。

中央财经大学商学院院长林嵩认为，中国民间创业投资活动活跃，企业竞争不仅仅依靠低成本优势，而是将更多精力放在提高研发经费、加大创新投入等，民营经济内生动力继续增强。

“增量政策组合拳的推动，有助于我们进一步降低研发成本，加速技术迭代。”严振华说，政策引导更多的投资进入新能源电池材料领域，新材料市场有望获得更多的专项资金，为行业长期发展注入活力。

(责编：岳弘彬、白宇)

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