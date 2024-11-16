记者从中国科学院空间应用工程与技术中心获悉，新一批空间科学实验物资15日随天舟八号货运飞船成功上行。这批物资总重量约458公斤，包括实验载荷、实验单元及样品、实验耗材、备品备件等，涉及36项空间科学实验。

据介绍，这36项空间科学实验涵盖空间生命科学与生物技术、空间材料科学、微重力流体物理与燃烧、空间应用新技术试验等领域。

其中，在空间生命科学与生物技术领域，我国将首次在空间站开展亚磁-微重力环境对果蝇基因、行为和生存繁衍的影响研究，并开展人多能干细胞3D生长和发育潜能、哺乳动物胚胎着床后发育等研究。

“通过这些项目，研究微重力、空间辐射等空间环境在生命活动中的作用，有望为人类健康及未来长期太空生存等提供理论支撑、开展技术探索。”中国科学院空间应用工程与技术中心研究员刘伟说。

通过空间材料科学、微重力流体物理与燃烧、空间应用新技术试验等领域的一系列科学实验，有望支撑新型航天器元器件与组件的研发，推动高性能太阳电池防护材料、月球基地建设材料的空间应用，推动空间流体管理等航天技术的创新发展。

据介绍，自天和核心舱成功发射以来，载人航天工程空间应用系统已在轨开展了百余项科学实验和应用试验，阶段性研究成果持续产出。（记者张泉）

(责编：白宇、岳弘彬)

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