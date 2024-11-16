第二十六届高交会意向成交金额超1200亿元
2024年11月16日21:38 | 来源：新华网
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新华社深圳11月16日电（记者陈宇轩）为期三天的第二十六届中国国际高新技术成果交易会16日落下帷幕。来自高交会组委会的消息显示，本届高交会意向成交金额超过1200亿元（包括现场成交、投融资等）。
高交会组委会发布的数据显示，本届高交会吸引了全球100多个国家和地区近5000家知名企业与国际组织参展参会，举办了160余场重大活动，发布了4300余项新产品新成果，促成869项供需对接项目现场签约，累计入场专业观众突破40万人次。
本届高交会组织了“全球采购商对接大会”，制定核心买家一对一邀约方案，现场组织多场采购商大会等供需对接活动，还组织了17个产业的采购商大会，邀请到1000多个专业采购团和3000余家投融资机构现场对接。
为推动高交会市场化转型，本届高交会首次采取政府所有、承包人管理使用模式，深圳市人民政府作为主办单位，企业作为市场化承办机构，进一步提升了高交会国际化、专业化、品牌化和市场化水平。
(责编：袁勃、赵欣悦)
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