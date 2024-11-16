新华社南京11月16日电（记者赵久龙）记者从江苏省农业农村厅获悉，据农情调度，江苏全省水稻收获进度已超九成，进入最后冲刺阶段，全年粮食丰收在望。另据江苏省粮食和物资储备局介绍，截至11月14日，全省已累计收购稻谷60.21亿斤，其中粳稻35.31亿斤、籼稻24.90亿斤，优质优价特征明显。

走进南京市浦口区兰花塘高标准农田，记者了解到粮食生产已经实现全程机械化。“还是机械收割快，不到10分钟就能收完一亩地。今年稻谷价格行情较好，优质稻谷价格明显高于普通品种。”浦口区“新农人”邵立昌说。

江苏省农业农村厅统计数据显示，截至11月15日，江苏全省秋粮已收获4266万亩、进度约96%，苏北、苏中、苏南收获进度分别为97%、95%、88%。其中，全省水稻已收获3143万亩，进度约94%。抢种方面，全省小麦已播种2699万亩，进度约75%；油菜播栽315万亩，进度约99%。

记者从江苏省气象台了解到，未来一周江苏多地冷空气活动频繁，一些地方将出现降温、降雨天气，给农业生产带来一定影响。江苏省农业农村厅发布技术指导意见，提醒各地不误农时、抢抓晴好天气间隙抢收抢种，土壤墒情基本适宜时抓紧播种小麦，尽量避免过迟播种，促进早发壮苗，防范弱苗遭遇霜冻害，力促壮苗越冬。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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