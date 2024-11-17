原标题：中国社会科学院大学为冷门绝学成立研究院

科技日报讯 （记者张盖伦 实习生于曦乐）11月15日，中国社会科学院科技考古与文化遗产保护重点实验室、语言学重点实验室及中国社会科学院大学冷门绝学协同创新研究院揭牌仪式在京举行。

据介绍，近年来，中国社会科学院积极推动哲学社会科学实验室制度创新、理论创新、方法创新，努力打造“院内有实效、行业有亮点、全国有影响”的哲学社会科学实验室集群。2024年，中国社会科学院党组统筹谋划，集全院之力打造重点实验室，将科技考古与文化遗产保护重点实验室、语言学重点实验室搬迁至中国社会科学院大学，进行全面升级改造。同时，在中国社会科学院党组决策部署下，中国社会科学院大学成立冷门绝学协同创新研究院，以加强“绝学”、冷门学科建设。

具体而言，科技考古与文化遗产保护重点实验室下设13个科技考古子实验室、5个文化遗产保护子实验室和5个科技考古联合实验室，综合运用生物学、分子生物学、化学、地学、物理学等学科的先进技术，组织开展跨学科、跨单位科技考古与文化遗产保护研究工作。相关负责人指出，实验室的建设目标是打造世界一流的科技考古实验室，产出经得起时代、人民和历史检验的考古学成果。

语言学重点实验室则下设语音与言语科学、认知心理语言学、语言资源与智能技术3个子实验室，综合运用语音学、辞书学、认知语言学、计算机科学、人工智能、认知神经科学等领域的前沿技术与研究方法，聚焦民生建设中的语言能力服务、基础语言数据资源建设与服务等进行重点研究。

记者了解到，中国社会科学院大学冷门绝学协同创新研究院致力于培养满学、简帛学、突厥学、古典学等学科专业后备人才，目前已开设满语、简帛学概论、西夏学概论、古希腊文、古拉丁文、古文字学等核心课程，并联合国内相关高校与科研单位创立全国冷门绝学科教联盟。

(责编：郝帅、陈键)

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