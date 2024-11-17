量子层面复杂“无序”磁性材料问世
2024年11月17日08:35 | 来源：科技日报
小字号
原标题：量子层面复杂“无序”磁性材料问世
科技日报北京11月16日电 （记者张佳欣）据15日《自然·通讯》杂志报道，英国伯明翰大学科学家开发出一种新方法，能够创造出在量子层面具有复杂“无序”磁性的材料。这种基于钌框架的材料，满足了“Kitaev量子自旋液体态”的要求，向制造和控制具有独特新性质的量子材料迈出了重要一步。
理论物理学家阿列克谢·基塔耶夫在2009年提出一个Kitaev模型，指出了关于量子自旋液体的一些基本原理。
人们在冰箱或公告板上常见的条形磁铁就是铁磁体，其中的电子相互作用，每个电子都像一个小磁铁一样相互吸引和排斥，使它们全部指向同一方向，从而产生磁力。而量子自旋液体材料的磁性并非如此。它们并不像铁磁体那样具有有序的特性，而是无序的，其中的电子量子纠缠过程在磁性上相互连接。
在这项新研究中，利用英国散裂中子源与缪子源实验室和英国钻石光源的专用仪器，研究团队能够证明，具有开放框架结构的新型钌基材料，可以调节钌金属离子之间的相互作用。在这些结构中产生的磁性相互作用比在其他情况下要弱，这为科学家提供了更大的空间来调节它们的精确行为。
至关重要的是，这种材料具备的特性并不遵循经典物理学定律，这意味着科学家能创造出与常规铁磁体截然不同的磁性。
团队表示，这项研究在理解如何设计新材料、探索物质量子态方面迈出了重要一步，向人们展示了一个尚未被充分探索的“材料大家族”，帮助科学家设计具有独特磁性的量子新材料。
(责编：郝帅、陈键)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 服务认证需求持续扩大 全国获证组织超4.99万家
- 人民网北京11月16日电 （记者孙博洋）记者从中国消费品质量安全促进会了解到，11月13日，由中国消费品质量安全促进会主办的服务认证良好案例经验交流活动在辽宁大连举办。 推动服务业高质量发展关乎社会大局，近年来服务认证需求持续扩大，全社会、全行业更加重视、更加广泛深入地开展服务认证工作。…
- 评论
- 关注