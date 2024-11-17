原标题：房地产一揽子政策措施效果显现

国家统计局最新数据显示，10月份，70个大中城市商品住宅销售价格环比降幅收窄或转涨，同比降幅趋稳，房地产市场预期有所改善。新建商品住宅中，7个城市价格环比上涨，上海领涨0.3%，太原、厦门等城市紧随其后。二手住宅方面，11个城市价格环比持平或上涨，北京以1.0%的涨幅居首。

国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司负责人付凌晖介绍，9月26日中共中央政治局会议中强调“要促进房地产市场止跌回稳”，随后相关部门出台了一系列土地、财税、金融政策，有效提振了市场信心，活跃了市场交易。

从销售看，前10个月新建商品房销售面积和销售金额同比降幅比前9个月分别收窄1.3个和1.8个百分点。月度改善幅度是今年以来最大的。得益于价格逐步企稳等带动，一线城市销售额10月份当月实现正增长，二手房交易明显改善。

从价格情况看，房价回稳迹象初步显现。10月份，70个大中城市中，新建商品住宅销售价格环比上涨的城市比上月增加4个，二手住宅环比上涨的城市比上月增加8个。一线城市新建商品住宅销售价格环比降幅收窄，二手房住宅价格环比由降转涨；二三线城市新建商品住宅和二手房住宅的销售价格环比降幅均出现不同程度收窄。这带动了房企资金流的改善，房地产开发企业本年到位资金同比降幅收窄。

从预期看，房地产市场景气度改善。10月份房地产业商务活动指数和市场预期指数均有所回升，表明市场景气度和预期均有所改善。对70个大中城市房地产开发企业和中介机构的调查显示，预期未来半年新建商品住宅和二手房住宅销售价格保持稳定或上涨的受访者占比提高。

政策层面，财政部、税务总局、住房城乡建设部联合发布公告，明确多项支持房地产市场发展的税收优惠政策。清华大学房地产研究中心主任吴璟认为，这次税收调整重点突出了对改善性购房需求的支持，进一步降低了居民家庭在购买面积相对较大的改善性住房时的税费负担。

住房城乡建设部、财政部也部署了进一步做好城中村改造工作。按照通知要求，城中村改造政策支持范围从最初的35个超大特大城市和城区常住人口300万以上的大城市，进一步扩大到了近300个地级及以上城市。中国城市规划设计研究院住房与住区研究所所长卢华翔认为，城中村改造带来刚性购房需求见效释放快，将为当前房地产市场止跌回稳提供重要支撑。

付凌晖表示，一揽子措施已经显效，10月份房地产市场出现积极变化，对房地产市场后期走势保持乐观态度。但也要看到，我国房地产市场已进入到新发展阶段，未来从以数量扩张为主转向以质量优化为主。下一阶段，需适应市场供求关系变化，严控增量、优化存量、提高质量，在优化土地、财税、金融政策等方面协同发力，加快构建房地产发展新模式，推动市场平稳健康发展。

(责编：郝帅、陈键)

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