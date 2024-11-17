原标题：吉林外贸发展表现亮眼

清晨，一辆辆载满帝王蟹、毛蟹、板蟹等各类鲜活海产品的货车从中俄珲春口岸列队驶入国内。借助铁路、航空等物流网络，这些海产品将从珲春迅速发往全国各地。

珲春是位于吉林省最东端的一个小城。近年来，珲春市发挥区位优势，推进海洋经济发展示范区建设，珲春口岸俄罗斯活蟹年均进口量占全国的80%。为确保进口鲜活海产品的存活率和鲜活程度，当地海关、边检等部门通力合作，确保货物与人员高效通关。据悉，珲春海关开通了进口鲜活水产品通关绿色通道，提供“7×24小时”验放服务，全天接受预约，货物随到、随检、随放，全力提升进口鲜活水产品的通关速度。

吉林出入境边防检查总站边防检查处处长朱超峰告诉记者，今年以来，总站按照上级部门要求，全力服务和保障吉林省对外开放，推出全面优化商品车出口验放模式、服务企业日暨便捷吉林行等6项服务措施，采取加开通道、延时闭关等方式，提升口岸通关速度和服务水平。1月份至9月份，吉林省口岸出入境人员140余万人次、交通工具近7万辆（列、架）次，比2023年同期分别增长118.1%、78.2%。

吉林省商务厅数据显示，今年前三季度，吉林省外贸进出口金额实现1327.5亿元，同比增长11.1%，高于全国5.8个百分点。其中，出口489.2亿元，增长11.7%；进口838.3亿元，增长10.7%。

汽车产业是吉林省支柱产业。近年来，该省汽车企业积极扩展海外市场。“在税务部门的指导帮助下，我们公司今年的纳税信用等级得以及时修复，为进出口贸易顺利进行、开展与其他企业合作提供了重要信用保障。”一汽·大众汽车有限公司财务人员高春兴说。

由于企业工作人员疏忽，导致该企业在2024年纳税信用等级预评结果中降级。“长春新区税务部门第一时间联系了我们，启动了重点税源企业三级联动机制，帮助排查原因，提出修复建议。”高春兴说，根据税务部门相关建议，公司及时进行补充申报，纳税信用得以在复评中恢复A级。

为促进吉林外贸企业健康发展，吉林省税务部门还组建“二手车出口退税服务队”，推出“套餐式”服务，为二手车出口企业送上个性化、专业化的税收服务，有力缓解了出口企业资金压力。

数据显示，前三季度，吉林省机电产品出口294.3亿元，同比增长11.2%；高新技术产品出口77.9亿元，增长59.2%。其中，一汽解放汽车有限公司在海外出口业务方面表现亮眼。今年以来，一汽解放积极拓展非洲、东南亚等重点区域市场，并多次斩获千辆级大单。数据显示，1月份至8月份，一汽解放海外整车销量达4.17万辆，同比增长30%，创历史新高。截至目前，一汽解放的产品已相继出口至东南亚、中东、拉美、非洲、东欧等80多个国家和地区，在40多个国家和地区有超百家核心经销商、200余家服务商。

中车长客的外贸表现同样不俗。5月底，中车长客出口巴西贝洛奥里藏特市的24列地铁列车项目正式签约，这是继2012年中车长客向巴西里约热内卢出口电动车组与地铁列车后再次获得巴西城市地铁订单。近年来，中车长客的产品已出口至23个国家和地区。

作为外贸的重要一头，进口在寻找合作伙伴、促进开放发展方面具有重要意义。吉林省商务厅对外贸易发展处处长盛冲介绍，第七届中国国际进口博览会开幕前，全省就广泛发动行业企业和相关机构参会。本届进博会，吉林省注册报名参与的单位达1604户，总报名人数达3610人；吉林省交易团18个交易分团携手参会，签订了61笔订单，意向成交金额共计7.75亿美元。

据了解，今年以来，吉林省强化外贸运行调度、服务保障提升、市场开发开拓，按照市场、品种、行业原则等制订境外团组参展计划，充分发动企业赴境外参加有关展会，并积极组织企业参与广交会、进博会、服贸会、中国—亚欧博览会、中国—东盟博览会等在境内举办的国际展会，拓宽接单渠道，扩大出口签约。前三季度，该省对共建“一带一路”国家进出口金额同比增长15.7%；对RCEP国家进出口金额同比增长9.4%。

(责编：郝帅、陈键)

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