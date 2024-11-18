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10月份全国一般公共预算收入同比增长5.5%

2024年11月18日18:58 | 来源：新华网
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新华社北京11月18日电（记者申铖）财政部18日发布数据显示，今年前10个月，全国一般公共预算收入184981亿元，同比下降1.3%，扣除去年同期中小微企业缓税入库抬高基数、去年年中出台的减税政策翘尾减收等特殊因素影响后，收入保持平稳增长。从单月数据来看，10月份，全国一般公共预算收入同比增长5.5%，全国税收收入同比增长1.8%。

“可以看到，10月份，财政收入增速达5.5%，单月增幅继续回升；当月税收收入运行也呈现一些积极变化，实现年内首次正增长。”中国财政科学研究院院长杨志勇表示，财政收入数据的变化，体现了经济运行回升势头增强。

分中央和地方看，今年前10个月，中央一般公共预算收入82482亿元，同比下降3.9%；地方一般公共预算本级收入102499亿元，同比增长0.9%。

财政支出方面，今年前10个月，全国一般公共预算支出221465亿元，同比增长2.7%。分中央和地方看，中央一般公共预算本级支出32658亿元，同比增长7.9%；地方一般公共预算支出188807亿元，同比增长1.8%。

各级财政部门认真落实积极的财政政策，加强财政资源统筹，加大对基本民生和重点领域的经费保障，保持财政支出强度。从主要支出科目看，今年前10个月，教育支出32573亿元，同比增长1.1%；科学技术支出7421亿元，同比增长1.1%；社会保障和就业支出34931亿元，同比增长5.1%；城乡社区支出16462亿元，同比增长6.6%；农林水支出19967亿元，同比增长10.4%。

杨志勇表示，随着增量财政政策进一步落地落实，完成全年预算目标任务将有更强保障，财政在经济社会发展中的作用将得到更加充分的发挥。

(责编：卫嘉、白宇)
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