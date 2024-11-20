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荣耀、阿里巴巴、腾讯等企业获“世界互联网大会杰出贡献奖”

2024年11月20日16:50 | 来源：环球网
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原标题：“世界互联网大会杰出贡献奖”在乌镇峰会公布 荣耀、阿里巴巴、腾讯等企业获奖

11月20日，2024年世界互联网大会杰出贡献奖颁奖典礼在浙江乌镇举行。据悉，今年乌镇峰会全新设立“世界互联网大会杰出贡献奖”，以表彰在全球互联网相关领域作出杰出贡献的个人和企业。

奖项分为个人方向和企业方向。个人方向积极展现个人推动互联网发展进步的生动案例，充分发挥榜样模范的引领作用，激励更多优秀人才投身于推动互联网发展的事业中来。

企业方向设置了“社会贡献类”“创新突破类”和“成长潜力类”三个类别，覆盖各个行业企业，推动构建一个倡导责任、鼓励创新、支持成长的多元互联网行业生态。其中，刚迎来成立四周年的新荣耀凭借在产品服务、商业模式、运营管理以及其他相关领域取得的多项创新成果，荣获企业类“创新突破”奖。据悉，本次公布获奖的企业还包括中国电信集团有限公司、阿里巴巴（中国）有限公司、腾讯公司、科大讯飞股份有限公司。

本次乌镇峰会以“拥抱以人为本、智能向善的数字未来——携手构建网络空间命运共同体”为主题，将围绕全球发展倡议、数字经济、人工智能技术创新与治理等议题举办24场分论坛。为回应各方对人工智能发展与治理的关切。在本届大会分论坛设置上，还特别增设人工智能板块，围绕人工智能技术创新与治理、人工智能赋能新质生产力等议题展开讨论，搭建全球交流合作平台，通过共商共建共享凝聚共识，共同深化人工智能领域全球治理，促进以人工智能为代表的数字技术更好造福人类。

(责编：董童、李源)
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