新华社北京11月21日电（记者樊曦）记者21日从中国国家铁路集团有限公司获悉，自11月1日为期20天的“双11”网购高峰期铁路快运服务启动以来，铁路部门共发运快件7.3万吨，同比增长7.4%。

今年“双11”网购高峰期，铁路部门充分发挥全国铁路一张网和调度集中统一指挥的优势，积极适应市场需求，科学配置运力资源，优化服务举措，有效降低全社会物流成本。

全国铁路每日安排利用车厢富余空间及高铁快运柜存放快件的高铁载客动车组1500列以上，设有快件预留车厢的动车组44列，清晨开行、全列无乘客、可装运快件的高铁确认列车35列，昆明至成都整列高铁快运列车2列，开展高铁快运服务；每日安排运用行李车装运快件的普速旅客列车252列，在京广、京沪、沪深、浙广等干线铁路每日安排开行最高时速160公里的特快货物班列8列，开展铁路快运服务。

与此同时，各地铁路部门进一步创新服务内容，强化安全管理，全力保障快运服务时效和品质。国铁兰州局集团公司将“高铁急送”服务拓展至兰州、银川、天水、嘉峪关4个城市，实现最快4小时“门到门”当日送达。国铁成都局集团公司与南方电网贵州铜仁供电局加强协作，对管内沪昆高铁等线路沿线牵引变电站等电力设施进行安全检查，确保高铁畅行无忧，打造快捷高效的物流通道。国铁济南局集团公司在管内24个车站投放了多个便民寄件柜，并持续推广应用铁路网络货运物流平台，物流服务能力和效率进一步提升。

(责编：卫嘉、白宇)

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