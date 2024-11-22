原标题：BC踏上新征程，12th bifi PV Workshop 2024 Zhuhai国际峰会成功举办中国应急

11月20日至22日，以“双面BC”为核心主题的12th bifi PV Workshop 2024 Zhuhai国际峰会（第12届bifi PV珠海国际峰会）在广东珠海举办。峰会由爱旭股份与德国康斯坦茨国际太阳能研究中心（ISC Konstanz）联合举办，吸引了400余位来自全球光伏行业的顶尖专家、头部企业和知名机构参会。

bifi PV Workshop是光伏行业顶尖的全球学术峰会，每一届峰会的召开都对光伏技术发展起到重要作用。首届峰会召开于康斯坦茨，历届走过了法国尚贝里、日本宫崎、美国丹佛、荷兰阿姆斯特丹、土耳其安卡拉、卡塔尔多哈等地，并于2024年来到中国广东，开启双面BC技术新篇章。

巅峰对话 共论BC技术

本届峰会的一大亮点在于将峰会主题聚焦于“双面BC技术”。BC技术作为最接近单结晶硅电池极限转换效率的技术，也被认为是单结晶硅时代终极技术。爱旭股份于2021年率先发布N型ABC技术，并于业内最早实现N型BC的GW级量产。凭借正面无栅线遮挡、转换效率高、可靠性高、建筑美观性好、通用性好等多种优势，BC已成为光伏行业快速崛起、备受关注的技术路线。

ISC Konstanz创始人、委员会成员Radovan Kopecek在致辞中展望了BC技术的光明前景：“此次峰会我们将围绕业内关心的一系列问题展开讨论，包括BC制备工艺、光伏行业面临的机遇与挑战、叠层技术何时发酵、经济性与可靠性等。我们认为，随着未来与储能的结合应用，高效双面BC技术将展现出无与伦比的竞争力。”

爱旭股份董事长陈刚发表了《阳光驱动文明 BC引导未来》主题演讲，并提出“BC是达到晶硅电池极限的必选技术，以BC结构为基础是下一代光伏电池技术的必然选择”。陈刚介绍：“BC电池具有正面100%受光、双极钝化接触结构、无银金属化涂布等独特性能，组件拥有超高焊接稳定性、抗隐裂、高温抑制和阴影发电优化功能。展望下一代技术，光子倍增技术需要与BC结合才能100%接收倍增光子；钙钛矿叠层技术中，BC三端叠层效率最高，优于其他技术的两端叠层。”

陈刚表示：“过去两三百年时间，人类已把地球数十亿年来以煤炭、石油等形式储存的太阳能消耗大半。为实现人类社会可持续发展，必须持续提升太阳能量的利用率，使用零碳能源，推动人类文明进入零碳乃至负碳社会。而BC技术是目前最为接近晶硅电池理论效率极限（29.56%）的技术，从硅片到电池结构到组件的独特属性，决定了BC技术是探索下一代电池技术的必选路径，在BC基础之上叠加多重创新技术，我们有希望向着50%以上的光电转换效率前进。”

在圆桌讨论环节，爱旭股份首席科学家王永谦、隆基绿能首席科学家徐希翔、Maxeon首席工程师徐光琦、Konstanz联合创始人Radovan Kopecek共同探讨了BC技术对未来光伏产业的重大影响。TaiyangNews联合创始人葛珉主持了圆桌讨论。

产业协同 共建BC生态

与传统学术会议不同，此次峰会汇聚了来自全球硅料及硅片技术、研发生产、组件辅材及制造、测试模拟、光伏系统等产业链相关企业、机构，全生态聚集一堂共同探讨光伏行业未来技术发展。作为新一代主流科技，BC技术需要原材料供应、组件制造到终端应用的上下游企业促进协同，逐步形成良好的产业生态圈。

本次活动邀请到来自爱旭股份、隆基绿能、TCL中环、协鑫科技、TU Delft、帝尔激光、梅耶博格、先导智能、TüV莱茵等多家光伏企业与研究机构的嘉宾，带来总计30场主题演讲，就BC技术在设计、生产、检测、应用全链条进行了系统而全面的深入剖析。

今年以来，BC技术的市场关注度与认可度不断攀升。下半年，华能集团、中国华电、广州发展、国家电投等企业陆续发布BC集采标段，标志着BC技术正逐步打开国内集中式光伏电站市场，将迎来更广阔的发展空间。作为新质生产力的代表，BC技术凭借高效率、高收益、高安全等优势，正引领行业技术变革方向。

在为时两天的主题分享与交流后，与会嘉宾还参观了爱旭珠海工厂，近距离感受智能化、绿色化的N型ABC电池及组件生产过程。目前，爱旭N型ABC电池平均量产效率达27.2%，组件交付效率高达24.6%。

作为此次峰会联合主办方，爱旭未来将与更多致力于清洁能源转型事业的光伏同仁们一道加强产、学、研、用各环节协同合作，共建BC产业生态，共促BC技术创新，共享BC新质生产力价值，推动人类文明不断提高对阳光能量的利用效率，向着更美好繁荣的生态社会迈进。

(责编：董童、李源)

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