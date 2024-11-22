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前三季度我国小微企业享受税费减免9461亿元

2024年11月22日22:13 | 来源：新华网
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　　新华社北京11月22日电（记者王雨萧）记者22日从国家税务总局获悉，今年前三季度，我国小微企业享受税费减免9461亿元，同比增长6.7%。

　　最新税收数据显示，在一系列政策支持下，小微企业税负进一步减轻，发展活力有效释放。

　　——税收负担明显下降。企业税收负担指每百元营业收入中缴纳的各项税收占比。前三季度，我国小微企业税负为1.65%，同比下降9.6%。其中，批发零售业税负为1.09%，较2019年下降26.6%。建筑业、制造业等劳动密集型行业，税负分别为1.67%和2.56%，较2019年下降19.8%和16.3%。住宿餐饮、交通运输、居民服务、教育、卫生等民生领域税负大幅下降，较2019年下降约40%。软件信息、文体娱乐、科学研究等国家支持发展的现代服务业税负较2019年降幅均超30%。

　　——新办户数持续增长。前三季度，我国新办小微企业1245万户，同比增长4%。其中，批发零售、交通运输、文体娱乐、农林牧渔等行业新办户增幅均达两位数以上。

　　——就业容量持续扩充。个人所得税申报数据显示，2019至2023年，小微企业工资薪金申报人数占全国申报总人数的比重从38%升至43.2%，年均增长7.6%，快于大型、中型企业的4.1%和2.4%。前三季度，小微企业工资薪金申报人数同比增长7.1%。

　　国家税务总局有关司局负责人表示，税务部门将持续推动各项税费优惠政策和创新服务举措落实落地。同时，聚焦经营主体关切，协同相关部门在进一步优化民营经济税收营商环境、减轻企业成本负担上持续加力，助力小微企业高质量发展。

(责编：白宇、卫嘉)
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