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10部门发布意见

进一步加强农民工服务保障

李婕
2024年11月23日04:49 | 来源：人民网-人民日报海外版
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本报北京11月22日电 （记者李婕）近日，人力资源社会保障部、国家发展改革委等10部门联合印发《关于进一步加强农民工服务保障工作的意见》，进一步促进农民工高质量充分就业，推动农民工市民化高质量发展。

意见明确稳定和扩大农民工就业，坚持外出就业与就地就近就业并重，多措并举拓宽农民工就业渠道。优化场地、金融、税收等政策，支持农民工返乡创业。聚焦农民工求职意愿和技能培训需求，发挥行业企业、院校、公共实训基地等作用，加强农民工技能提升。

意见强调维护农民工劳动保障权益，督促企业遵守劳动合同、劳务派遣、新就业形态劳动者权益保护等有关制度，规范企业用工管理。完善根治欠薪长效机制，加强农民工工资争议速裁庭、农民工法律援助“绿色通道”等建设，依法保障农民工劳动报酬等权益。推动农民工参加养老、医疗、失业、工伤等社会保险，维护其社保权益。

意见提出促进进城农民工均等享有城镇基本公共服务，进一步放开放宽城镇落户限制，推动有意愿的进城农民工在城镇落户，并保障进城落户农民工合法土地权益。

《人民日报海外版》（2024年11月23日 第 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)
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