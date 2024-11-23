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海南自贸港首票“三不限”加工增值货物通关内销

2024年11月23日08:46 | 来源：新华社
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原标题：海南自贸港首票“三不限”加工增值货物通关内销

海口海关11月22日发布消息，由海南欧亿家食品有限公司加工完成的22吨熟制猪肉制品日前顺利通关内销，涉及货值79.1万元，免征关税约4万元。这是海南自贸港加工增值30%货物内销免关税政策，在“三不限”原则下落地的首票业务。

根据“三不限”原则，推进“一线放开、二线管住”进出口管理制度试点扩区，并将试点扩区范围扩大到全岛符合条件的企业，是海南自贸港封关运作前压力测试的一项重要工作。“三不限”是指不限于重点园区、不限于海关高级认证企业、不限于加工增值政策。此前，开展加工增值业务的企业仅限于海关特殊监管区域或重点园区内，且重点园区内的企业需为海关高级认证企业。

据悉，海南欧亿家食品有限公司位于儋州市王五工业园区，不属于海南自贸港重点园区。该公司有关负责人表示，此前公司不在加工增值政策适用范围内，“三不限”原则发布后，海口海关第一时间上门开展政策宣讲和服务，让公司及时享受到政策红利。

加工增值政策是海南自贸港的核心政策之一，2021年7月8日率先在洋浦保税港区落地实施，后逐步扩大至海南岛内的其他海关特殊监管区域以及13个重点园区。海口海关统计，截至2024年10月，全省共有30家企业开展加工增值业务，内销货值近60亿元，免征关税约4.8亿元。

海口海关有关负责人表示，按照“三不限”原则在全岛范围内推广有关政策试点，将有力推动海南自贸港对外开放及经济发展。海口海关将持续为企业提供多层次、多形式、多渠道的政策服务，助力加工增值政策在“三不限”原则下不断释放红利。（记者吴茂辉）

(责编：杨虞波罗、申佳平)
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