11月21日下午，2024年世界互联网大会乌镇峰会互联网公益慈善论坛在浙江乌镇举行。中国国家互联网信息办公室副主任王崧、民政部副部长李常官、浙江省人民政府副省长胡伟、汤加信息通信部首席执行官阿卡乌奥拉出席论坛并致辞。中国互联网发展基金会理事长王秀军出席并发表主旨演讲。

论坛上，公益项目“石榴籽计划”发起人等6位中外嘉宾发表了主旨演讲，阐明了互联网公益慈善的重要意义，分享了经验做法。论坛现场展示了“2024中国互联网发展创新与投资大赛”工作成果，中国互联网发展基金会发布了《公益互联，网聚善力——中国特色互联网公益发展报告》，推介了“互联中国公益行动”，演员代表分享了互联网公益慈善的感人故事。论坛还围绕“推动科技向善，服务民生福祉”“深化公益理念，增进国际交流”“创新服务模式，助力网络慈善”三个话题进行了圆桌对话，邀请中外嘉宾交流探讨推动互联网公益慈善高质量发展的方法和路径。

论坛由国家互联网信息办公室、民政部主办，中国互联网发展基金会、中国慈善联合会、环球网、腾讯公司协办。来自多个国家的政府部门、公益组织、互联网企业代表等100余位嘉宾参会。

来源： 中国网信网

(责编：徐婵、岳弘彬)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经