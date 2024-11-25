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全国首个大宗商品资源配置枢纽建设方案发布

2024年11月25日20:36 | 来源：新华网
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　　新华社北京11月25日电（记者韩佳诺、谢希瑶）商务部、浙江省人民政府日前印发的《中国（浙江）自由贸易试验区大宗商品资源配置枢纽建设方案》25日对外发布。这是党的二十届三中全会之后，自贸试验区首个聚焦全产业链集成创新的政策文件。

　　近日，国务院印发《国务院关于<中国（浙江）自由贸易试验区大宗商品资源配置枢纽建设方案>的批复》，支持浙江自贸试验区聚焦大宗商品全产业链开展集成创新。

　　方案服务国家战略需要，立足浙江自贸试验区产业基础和区位优势，提出力争到2030年，初步建成功能完备的大宗商品储运、加工、海事服务基地和贸易、交易中心，打造具有区域竞争力和国际影响力的大宗商品资源配置枢纽。

　　围绕上述发展目标，方案针对油气、矿石、粮食等重点品种，围绕大宗商品储运、加工、贸易、交易和海事服务等5个方面，统筹考虑金融、人员、数据等配套政策，提出了15条重点任务，以制度创新为核心，着力破除关键领域和重点环节体制机制难点，持续推动大宗商品投资贸易自由化便利化，全面增强大宗商品资源配置能力，提升产业链供应链韧性和安全水平。

　　商务部研究院副院长崔卫杰表示，方案是贯彻落实自贸试验区提升战略的重要成果之一，有利于以深化改革开放驱动产业创新发展，以更大力度为高质量发展培育新动能，将引领更多自贸试验区围绕各自特色优势产业链创新探索。

　　据了解，下一步，商务部将与浙江省人民政府和有关部门一道，认真抓好方案各项改革任务落实，为大宗商品资源配置枢纽建设创造良好发展环境，将试点任务转化为应用场景，将创新举措转化为发展实效，推动自贸试验区建设再上新台阶。

(责编：牛镛、岳弘彬)
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