原标题：大家保险荣获四项金融科技发展奖

近日，中国人民银行公示的“2023年度金融科技发展奖”获奖名单中,大家保险四个项目同时斩获三等奖殊荣。

金融科技发展奖(简称“金发奖”)，是我国金融业唯一的部级科技奖项，由中国人民银行于1992年设立。该奖项每年集中评选国内金融领域优秀科技创新成果，项目涵盖数字化转型、科技赋能、信息技术创新应用、安全风险防控等多方面内容。

此次获奖的大家保险集团的“大内容中心”项目，采用“中台+端”的设计思路，搭建内容管理中台，实现了内容的共建共享。同时通过全触点全链路的用户行为采集及大数据技术，丰富客户画像，实现用户洞察，为用户提供个性化的内容及保险服务，实现了内容运营全链路的完整闭环，激活了代理人队伍，赋能业务营销。

大家人寿保险“银保业务数字化转型工程”项目摒弃传统银保依靠手工方式经营网点、经营客户、经营队伍的业务模式，深入思考银保关键经营要素，用数字化手段创立银保数智化赋能体系，并基于新一代分布式容器化技术栈，融合人工智能、大数据等前沿技术，以“端+平台”的方式，构建客户端线上服务平台、销售端移动展业平台、运营端运营风控平台、费用端费用管理平台，平台端沉淀业务能力形成业务中台。通过上述“数字化、智能化”的整合式云平台，实现银保业务“客户服务线上化、业务支持场景化、运营作业智能化、费用管理精益化、支撑能力平台化”，有效提升服务体验，精准管控费用，降低运营成本，为银保业务的价值转型与高质量发展，进行了卓有成效的探索和实践。

大家财产保险“车险智慧经营”项目把管理决策从“个人经验”到“标准化”动作，把问题分析从“人工判断”到“智能化”诊断，把数据报表从”手工统计“到“自动化”展示，把政策申请从“线下审批”到“线上化”留痕，形成费用管理闭环。发挥了信息化技术的优势，其数据处理能力、智慧决策能力、智能化管理能力都是公司在车险经营决策科技化、经营管理现代化方面的重大突破，是科技赋能业务的科技典范。

大家养老保险的“数智化业务管理体系建设”项目旨在提升业务效率和服务时效，降低了经营成本。通过AI技术完成部分初级人工工作，提高了人均产能。基于体系化架构建立了多端协同平台，覆盖了公司50%以上的新单投保和全部交易追踪，实现了客户、代理人、销售支持人员的在线实时互动。

大家保险以保险为主业，下设大家人寿、大家财险、大家养老等保险子公司，在全国31个省(区、市)设有60家省级分公司、1000余家地市县级分支机构，与超9万个银行网点建立良好合作关系，累计为4000多万名客户提供风险保障、健康养老和财富管理一揽子服务，满足人民群众各年龄段、各生活场景下的保险保障需求。凭借其在金融科技领域的卓越表现和创新实践，大家保险赢得了业界的广泛认可和赞誉。未来，大家保险将继续加大科技投入，推动金融科技的创新与应用，为客户提供更加优质、便捷的保险服务。

(责编：曹淼、李源)

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