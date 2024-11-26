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前三季度享受税费减免九千四百六十一亿元——

我国小微企业经营持续向好

2024年11月26日08:40 | 来源：科技日报
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原标题：我国小微企业经营持续向好

科技日报讯 （记者刘垠）记者日前从国家税务总局获悉，今年1—9月，小微企业享受税费减免9461亿元，同比增长6.7%。最新税收数据表明，在一系列政策支持下，全国小微企业税负明显减轻，经营持续向好，活力有效释放，发展信心不断增强。

近年来，党中央、国务院持续实施一系列减税降费政策，支持小微企业纾困解难、恢复发展，税费优惠减免额从2019年的0.58万亿元增至2023年的1.3万亿元，年均增长22.1%，5年累计减免超5万亿元。

企业税收负担指每百元营业收入中缴纳的各项税收占比。近年来，我国推出的税费支持政策力度大、范围广、精度高，进一步减轻了小微企业税收负担。税收数据显示，今年前三季度，我国小微企业税负为1.65%，同比下降9.6%。其中，主要行业税收负担显著减轻。如住宿餐饮、交通运输、居民服务、教育、卫生等民生领域税负大幅下降，较2019年降幅在40%上下，显示出减税降费政策对保民生、稳就业的重要作用。软件信息、文体娱乐、科学研究等国家支持发展的现代服务业税负，较2019年降幅均超30%。

政策红利的持续释放，增强了小微企业发展信心。近年来，小微企业数量不断增加。2019—2023年，全国新办小微企业累计近5000万户。今年前三季度，新办小微企业1245万户，同比增长4%。根据国家税务总局纳税申报数据，截至2024年9月底，全国共有小微企业和个体工商户8156万户，占全国经营主体总户数的96.5%。

个人所得税申报数据显示，2019—2023年，小微企业工资薪金申报人数占全国申报总人数的比重从38%升至43.2%，年均增长7.6%，明显快于大型、中型企业的4.1%和2.4%。同时，新产业、新业态、新模式加快发展，催生就业新岗位。2019—2023年，从事互联网和相关服务的小微企业申报人数年均增长13.6%。

国家税务总局有关司局负责人表示，一系列税收数据表明，在包括税费政策在内的政策“组合拳”支持下，量大面广的小微企业和个体工商户经营持续恢复向好，展现出较强的韧性和活力。

(责编：罗知之、陈键)
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