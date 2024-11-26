11月23日上午，由中宣部组织开展的2024年“高质量发展调研行”湖南主题采访活动正式启动。

在为期一周的时间里，来自中央主要媒体和省直媒体的80余名记者将兵分两路，围绕“坚持不懈抓好三农工作 扎实推进乡村全面振兴”主题，赴长沙、岳阳、娄底、衡阳、郴州、益阳、常德等7地市进行实地采访调研，生动反映湖南发展农业新质生产力，统筹保障粮食安全、促进农民增收，支撑引领农业高质量发展的做法、探索、经验。

今年5月起，中宣部组织启动2024年“高质量发展调研行”主题采访活动，组织中央主要媒体分批次、分领域调研采访各地各部门推动高质量发展的思路举措、生动实践、有益经验，更好凝聚共识、促进发展、服务大局。

活动启动当天，召开了2024年“高质量发展调研行”主题采访活动湖南情况介绍会。湖南省委宣传部主要负责同志介绍，湖南完整、准确、全面贯彻新发展理念，把高质量发展作为首要任务，经济运行总体平稳、质效提升，中国式现代化湖南篇章展现出广阔发展前景。中国工程院院士、省农业科学院党委书记柏连阳，省农业农村厅、省科技厅有关负责同志作了情况介绍。

据了解，近年来，湖南不断完善农业科研创新体系，加快重大创新平台建设，深入开展重大科技项目攻关，企业创新主体地位稳步增强，农业科技创新成果丰硕。2023年，湖南农业科技进步贡献率为64%，主要农作物良种覆盖率达96.5%，水稻耕种收全程机械化率达83.46%，农业科技创新水平整体位于全国第一方阵。

同时，湖南高标准构建科技创新体系，打造建制化体系化农业科技力量，体系化布局重大科研攻关，突破原创性引领性农业关键技术，链条式构建人才支持体系，打造专业化梯次化农业创新人才队伍。全省122个县市区组建科技专家服务团，11000余名科技特派员在农业生产一线服务。

来源：人民日报客户端湖南频道 叶晓楠 孙超 申智林 叶子

(责编：罗知之、陈键)

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