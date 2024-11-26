原标题：第三届“光华杯”千兆光网应用创新大赛数字生活专题赛圆满收官

11月22日，第三届“光华杯”千兆光网应用创新大赛数字生活专题赛决赛在河北石家庄落幕。本次赛事由中国电信集团有限公司联合中国信息通信研究院、中国通信企业协会共同举办，以“千兆融新，质领未来”为主题，旨在推动数字生活领域千兆创新应用在个人及家庭、社区、乡村、商铺本地生活、小微企业等方面的广泛应用和创新发展。本次专题赛自7月启动，经过初赛、复赛、决赛激烈比拼，最终从1917个参赛项目中评选一等奖10个、二等奖15个、三等奖25个及优秀奖、特色奖80余个。

作为建设网络强国和数字中国的主力军，中国电信与产业链上下游紧密合作，积极推动千兆光网应用和数字化服务的创新推广，成功催生出多个标杆示范项目，在本次专题赛中取得优异成绩，加速创新成果转化，助力智慧生活的推广和经济社会的数字化转型。

在本次专题赛中获得一等奖、最具商业价值奖的中国电信石家庄分公司 《社区信息化加持新生态 千兆互联生活圈便捷未来——石家庄裕华区政府生活圈》项目，依托千兆光网，联合商务局、街道办、派出所、社区，聚合数字化权益，将基层治理与居民的衣、食、住、行、娱融一体，打造了34家综合的生活圈平台，形成线上线下商业服务体系，发放优惠券47.5万张，商户营业额上浮33%，客流量日均环比新增63%，拉动商户交易总额1.09亿，为石家庄31.4万居民提供了便捷服务，激发商圈消费新活力。

在本次专题赛中获得一等奖、最佳创意创新奖的中国电信呼和浩特分公司《以千兆光网为翼 以数字能力为擎——城市智慧生活圈运营》项目，依托千兆光网底座，从电动自行车“全链条”安全场景切入，运用AI视联网、物联网技术，解决电动自行车安全治理、智能充电、智慧节能等问题，打造智能、安全、便捷、环保的“城市智慧生活圈”。首次建设千兆覆盖住户1.2万户，拉动建设投资420万+，二批100+规划小区，拉动建设投资5000万+，连带拉动产业链上游充电桩、电池，下游电动车销售商、充电设施运营商等经济效益，构建强大的经济引擎，创造可观的经济价值。

这些项目的成功实施不仅展示了中国电信在数字生活领域的深厚实力，也在推动社会科技进步和提升民众生活质量方面起到了积极的作用。随着千兆光网建设的不断推进，中国电信将继续发挥其在数字经济中的引领作用，为构建更加智慧和便捷的未来生活贡献力量。

(责编：董童、李源)

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