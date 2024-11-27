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耐心培育新兴产业

吴 宏
2024年11月27日06:08 | 来源：人民网－人民日报
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　　苏州工业园区开发建设30年来，积极探索开放与创新融合、创新与产业融合、产业与城市融合的发展道路。截至目前，已培育国家高新技术企业近2800家，高新技术产业产值占规上工业总产值比重达74.3%。

　　耐心培育新兴产业。新兴产业技术含量高、附加值高、成长潜力大，综合效益好，但往往面临着投资周期长、投资门槛高等挑战。园区探索出“十个一”特色（新兴）产业培育机制，即聚焦一个特色产业、制定一个产业规划、组建一家国资公司、建设一个功能园区、引进一批大院大所、设立一只产业基金、成立一个服务机构、集聚一批龙头企业、搭建一批合作平台、打造一个品牌盛会。

　　锻造科技创新引擎。园区高水平推进苏州实验室（总部基地）、国家生物药技术创新中心、国家第三代半导体技术创新中心（苏州）等重大创新平台建设，持续提升创新策源能力。积极发展耐心资本，支持头部企业牵头建设一批高水平创新联合体，布局一批高能级概念验证中心，落地一批标志性硬科技产业化项目。

　　激发制度创新动力。深化开放创新综合试验，推进系统性、整体性、协同性改革。实施江苏自贸试验区苏州片区提升战略，打造市场化法治化国际化一流营商环境，主动融入服务长三角区域一体化发展、虹桥国际开放枢纽建设，优化区域联动、共建共享机制，推动合作园区高质量发展，不断输出园区经验、园区品牌。

　　（作者为苏州工业园区党工委副书记、管委会主任）

　　《 人民日报 》（ 2024年11月27日 17 版）

(责编：卫嘉、白宇)
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