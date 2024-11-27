本报武汉11月26日电 （记者吴君）“不到一个月就接通了电源，不仅速度快，还给我们节省了几百万元的费用。”近日，在湖北武汉市江夏区金江南工业园，普利特复合材料公司相关负责人介绍。

据了解，湖北首个“入驻即插电”项目在金江南工业园落地运行，进一步助力优化营商环境。该项目由属地政府负责投资、国网武汉供电公司代为建设。通过该项目，新入驻企业可单独向供电公司申请报装，并独立核算电量电费，不仅节省了用电建设成本，也让企业日常用电更加安全可靠、省钱省心。

近年来，江夏区以企业用户体验为改革突破口，坚持不懈优服务、强保障、促公平，推出一系列创新举措，让优化营商环境成果看得见、摸得着、感受得到，以营商环境之“优”促经济发展之“进”，努力打造创新高地和创业热土。

此外，江夏区启动涉企增值服务集成改革，聚焦“高效办成一件事”改革，加快推进“亲清江夏”惠企服务平台功能迭代、重点项目“集成办”、惠企政策“免申办”、政务服务“AI导办”等重点任务，进一步提升服务水平。

数据显示，今年1—10月全国跨省、市迁入武汉市企业5471家，其中，迁入江夏区的企业超过1000家。“数据背后是企业对江夏发展潜力的认可，也是对江夏不断改善营商环境的肯定。”江夏区相关负责人说。

《 人民日报 》（ 2024年11月27日 06 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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