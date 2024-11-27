本报北京11月26日电 （记者屈信明）日前，中国银行业协会发布《中国银行卡产业发展蓝皮书（2024）》，介绍2023年我国银行卡产业各项工作举措和成果。2023年，我国银行卡行业发卡量及交易额呈现回升态势，截至2023年末，银行卡总发卡量为95.6亿张，同比增长2.8%；全年实现银行卡交易5310.9亿笔，实现交易金额1073.9万亿元，同比增长3.0%。

境内受理商户数量和受理机具数量同比大幅增加，境外全球受理网络进一步扩大。截至2023年末，银联境外受理网络延伸至182个国家和地区，覆盖境外近6700万线上线下商户；截至2023年三季度末，境内银行卡受理商户累计3465.9万户，境内受理银行卡机具累计4304.3万台。

2023年，银行卡产业各方在加强自有APP优化建设、探索新兴渠道等方面努力突破，通过科技赋能、体验创新等举措，全面提升渠道数字化、智能化水平，持续增强渠道服务触达性；进一步强化金融消费者权益保护职责意识，积极开展完善体制机制、客户投诉化解、金融知识宣教等一系列工作，为提升金融消费者认知水平、营造更好的金融环境贡献力量。

《 人民日报 》（ 2024年11月27日 04 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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