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工商银行举办第二届托管创新合作论坛

2024年11月27日09:33 | 来源：人民网
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11月26日，中国工商银行在广州成功举办第二届“工银托管创新合作论坛”。本届论坛以“奔涌向新 聚力领航”为主题，旨在以托管业务为纽带，助力金融机构与企业客户深度融合、相互赋能，共同服务经济高质量发展。来自政府、银行、基金、保险、养老金、券商、信托、新质生产力企业及境外机构的200余名嘉宾出席论坛。

论坛上，工商银行介绍了服务粤港澳大湾区的措施和成效，与会嘉宾围绕金融赋能新质生产力发展、服务高水平对外开放、助力建设粤港澳大湾区国际金融枢纽等话题进行了深入交流，为推动经济高质量发展建言献策。

据介绍，截至目前，工商银行全集团口径托管业务规模超过27万亿元，服务包括银行、保险、证券、基金、理财、信托等领域700多家金融机构和2.3万家养老金客户。在公募基金、养老金、保险资产、QFI产品、QDII产品、公募REITs产品等领域，均托管全市场首只或首批产品。近期首批设立的10只中证A500ETF，工商银行为其中3只提供托管服务。工商银行全集团跨境托管业务规模超2万亿元。

工商银行已搭建起覆盖全球主要金融市场的托管服务网络。“下一步，将依托粤港澳大湾区和香港国际金融中心建设，把握好直接融资发展和人民币国际化的历史机遇，发挥全球化和综合化金融服务优势，加快建设世界一流托管银行，为健全投资和融资相协调的资本市场功能、服务金融基础设施跨境互联互通提供更多工行方案，推动金融基础设施建设与新质生产力发展形成相互促进的良性循环。”该行相关负责人表示。

(责编：曹淼、李源)
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