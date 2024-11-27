原标题：警企携手，共筑平安丨中国平安参与苏州市公安局第七届警营开放日

平安苏州，警民携手。11月23日至24日，苏州市公安局第七届警营开放日在苏州高新区狮山文化广场举行，现场人头攒动、热闹非凡，前来打卡体验的市民累计38万人次。苏州公安联合中国警察网、江苏政法、江苏警方、新浪江苏等新媒体平台对活动进行了全程直播，共吸引1800万人次观看。

警营开放日活动作为苏州警方公共关系建设的“金字招牌”，是苏州公安交出年度成绩单的“汇报日”、也是展现苏州良好治安环境、营商环境的“城市安全名片”，更是苏城警民每年不见不散的“相约日”、全市少年儿童翘首以盼的“嘉年华”。

今年，第七届苏州公安警营开放日活动以“你的期盼 我的答卷”为主题，通过数智公安、文明交通、特警利剑、禁毒先锋、少年警校等近30个特色场景，充分展现苏州公安一年来加快打造公安工作现代化先行示范区，全力以赴防风险、保安全、护稳定、促发展的实践成果和亮点工作，向群众交上一份亮眼的平安答卷。

双向奔赴，警企共创“包”你平安

中国平安作为苏州公安的“老朋友”，今年首次参与到苏州警营开放日的现场活动中，搭建“包你平安”线下展位，与中国警察网和苏州公安等单位一起在小红书、微博进行话题互动传播，宣传反诈知识，截至目前，话题#苏州警营开放日#全网阅读量突破1.5亿。

满场尽是“显眼包”！在活动的各个区域，丰富多样的展示与互动项目令人目不暇接。最引人注目的当属“包你平安”展位，这里吸引了大量市民驻足围观。展位前人声鼎沸，人气爆棚，市民通过微博、小红书分享集赞的方式可以领取宽达80厘米，大如桌面的橙色“包你平安”手提袋；通过参加“金融安全知识”答题，可获得一个“包你平安”包挂，这两样人气文创产品背在身上尤其显眼，被领到的市民和小朋友们戏称为“显眼包”，成为当日活动现场一道独特的风景线。

志愿者小刘：“阿姨高息保险，一年翻三倍，有人这样跟您说，能买嘛？”

市民阿姨：“买！”

周边纷纷传来劝阻的声音：“不能买啊阿姨”“你答错了”“这种高额回报都是骗子”“这是诈骗电话”···市民阿姨：“啊呀，我知道不能买的，一时嘴快说错了！看见这种消息要举报的。”

志愿者小刘：“阿姨，我们一定要记住‘你贪他高息，他图你本金’，千万不能落入这些诈骗陷阱，保护好自己的养老钱。”

活动现场这样的小插曲还有很多，志愿者们耐心地为市民讲解各种诈骗案例和防范技巧，以专业的素养和真诚的态度赢得了市民们的广泛赞誉。

平安苏州，警民携手共筑防线

此次警营开放日活动中，苏州平安凭借在反诈领域长期以来的不懈努力和卓越贡献，荣获了苏州市公安局授予的“反诈志愿者服务队”称号，这一荣誉称号的授予，无疑是对中国平安驻苏各专业公司积极投身反诈事业的高度认可与肯定。

参与活动的平安代表表示，平安坚持以客户为中心，高度重视消费者权益保护工作，重视客户信息安全、网络安全，借助数字化手段筑牢反诈安全防线。2024年以来，平安驻苏各专业公司与苏州市公安局建立起警企合作机制，聚焦“心理健康平安校园行”“反诈宣传”等项目，联合开展进校园、进社区等形式各异的反诈防骗合作宣教活动，以寓教于乐的方式有效提升市民风险防范意识及能力，把金融知识带进万家，守护大家的“钱袋子”。

未来，中国平安驻苏各专业公司将在苏州市公安局及各分局的大力支持下，持续发挥自身优势，以本次活动为契机，在警保联动、节日护航、反诈宣传、警民互动、打击诈骗等领域深入合作，切实践行中国平安“满足人民对美好生活的向往”这一重大使命，为构建和谐稳定社会环境贡献平安力量。

(责编：曹淼、李源)

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