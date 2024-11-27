人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中国平安参与苏州市公安局第七届警营开放日

2024年11月27日13:11 | 来源：中国网财经
小字号

原标题：警企携手，共筑平安丨中国平安参与苏州市公安局第七届警营开放日

平安苏州，警民携手。11月23日至24日，苏州市公安局第七届警营开放日在苏州高新区狮山文化广场举行，现场人头攒动、热闹非凡，前来打卡体验的市民累计38万人次。苏州公安联合中国警察网、江苏政法、江苏警方、新浪江苏等新媒体平台对活动进行了全程直播，共吸引1800万人次观看。

警营开放日活动作为苏州警方公共关系建设的“金字招牌”，是苏州公安交出年度成绩单的“汇报日”、也是展现苏州良好治安环境、营商环境的“城市安全名片”，更是苏城警民每年不见不散的“相约日”、全市少年儿童翘首以盼的“嘉年华”。

今年，第七届苏州公安警营开放日活动以“你的期盼 我的答卷”为主题，通过数智公安、文明交通、特警利剑、禁毒先锋、少年警校等近30个特色场景，充分展现苏州公安一年来加快打造公安工作现代化先行示范区，全力以赴防风险、保安全、护稳定、促发展的实践成果和亮点工作，向群众交上一份亮眼的平安答卷。

双向奔赴，警企共创“包”你平安

中国平安作为苏州公安的“老朋友”，今年首次参与到苏州警营开放日的现场活动中，搭建“包你平安”线下展位，与中国警察网和苏州公安等单位一起在小红书、微博进行话题互动传播，宣传反诈知识，截至目前，话题#苏州警营开放日#全网阅读量突破1.5亿。

满场尽是“显眼包”！在活动的各个区域，丰富多样的展示与互动项目令人目不暇接。最引人注目的当属“包你平安”展位，这里吸引了大量市民驻足围观。展位前人声鼎沸，人气爆棚，市民通过微博、小红书分享集赞的方式可以领取宽达80厘米，大如桌面的橙色“包你平安”手提袋；通过参加“金融安全知识”答题，可获得一个“包你平安”包挂，这两样人气文创产品背在身上尤其显眼，被领到的市民和小朋友们戏称为“显眼包”，成为当日活动现场一道独特的风景线。

志愿者小刘：“阿姨高息保险，一年翻三倍，有人这样跟您说，能买嘛？”

市民阿姨：“买！”

周边纷纷传来劝阻的声音：“不能买啊阿姨”“你答错了”“这种高额回报都是骗子”“这是诈骗电话”···市民阿姨：“啊呀，我知道不能买的，一时嘴快说错了！看见这种消息要举报的。”

志愿者小刘：“阿姨，我们一定要记住‘你贪他高息，他图你本金’，千万不能落入这些诈骗陷阱，保护好自己的养老钱。”

活动现场这样的小插曲还有很多，志愿者们耐心地为市民讲解各种诈骗案例和防范技巧，以专业的素养和真诚的态度赢得了市民们的广泛赞誉。

平安苏州，警民携手共筑防线

此次警营开放日活动中，苏州平安凭借在反诈领域长期以来的不懈努力和卓越贡献，荣获了苏州市公安局授予的“反诈志愿者服务队”称号，这一荣誉称号的授予，无疑是对中国平安驻苏各专业公司积极投身反诈事业的高度认可与肯定。

参与活动的平安代表表示，平安坚持以客户为中心，高度重视消费者权益保护工作，重视客户信息安全、网络安全，借助数字化手段筑牢反诈安全防线。2024年以来，平安驻苏各专业公司与苏州市公安局建立起警企合作机制，聚焦“心理健康平安校园行”“反诈宣传”等项目，联合开展进校园、进社区等形式各异的反诈防骗合作宣教活动，以寓教于乐的方式有效提升市民风险防范意识及能力，把金融知识带进万家，守护大家的“钱袋子”。

未来，中国平安驻苏各专业公司将在苏州市公安局及各分局的大力支持下，持续发挥自身优势，以本次活动为契机，在警保联动、节日护航、反诈宣传、警民互动、打击诈骗等领域深入合作，切实践行中国平安“满足人民对美好生活的向往”这一重大使命，为构建和谐稳定社会环境贡献平安力量。

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
10月份规模以上工业企业利润降幅明显收窄
　　人民网北京11月27日电 （记者杨曦）国家统计局27日公布数据显示，1—10月份，全国规模以上工业企业实现利润总额58680.4亿元，同比下降4.3%；10月份当月企业利润降幅明显收窄。 国家统计局工业司统计师于卫宁表示，10月份，随着存量政策及一揽子增量政策协同发力、持续显效，规模以上工业企业生产稳定增长，企业利润当月降幅明显收窄。…
全国水利系统“双先”表彰大会在京召开
　　人民网北京11月27日电 （欧阳易佳）11月26日，全国水利系统先进集体、先进工作者和劳动模范表彰大会在京召开。 大会现场，人力资源社会保障部、水利部对全国水利系统先进集体、先进工作者和劳动模范进行表彰，授予北京市城市河湖管理处三家店管理所等100个单位“全国水利系统先进集体”称号，授予霍风霖等209名同志“全国水利系统先进工作者”称号，授予毕东宇等9名同志“全国水利系统劳动模范”称号。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部