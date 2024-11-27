据华夏银行最新消息：近日，该行加大工作部署，切实将城市房地产融资协调机制扩围增效工作抓紧抓实，扩大房地产融资协调机制工作成效。

华夏银行相关负责人介绍，今年以来，该行认真落实监管部门工作要求，将落实房地产融资协调机制纳入全行重点工作：总行成立了由董事长担任组长的专项工作小组，牢牢把握协调机制的核心内容和主要矛盾，充分发挥船头引领作用，自上而下，理清工作思路，明确工作方法，推动构建总分联动、高效协同的工作组织体系；各分行紧抓落实，主动对接当地协调机制和房企，一视同仁满足不同所有制房企的合理融资需求，推动房地产项目建设交付，助力房地产市场平稳运行。

据悉，华夏银行建立了“1+6”工作机制，实现“白名单”项目对接、审批、投放全流程畅通作业。其中，“1”是指制定协调机制工作配套实施细则，明确协调机制全流程工作要求；“6”是指建立和完善绿色审批通道、平行作业、尽职免责、考核评价、审批投放跟踪督导、统计监测等6个专项机制，充分调动分支行积极性，做实项目闭环管理，确保协调机制工作顺利开展。此外，为加快工作落实进度，华夏银行狠抓过程管理，建立闭环管理工作台账，对每个“白名单”项目从对接、受理、审批、投放进行全流程监测，对工作进度滞后的项目，指派专人一对一进行督导，确保问题快速解决、贷款投放及时到位。

针对近期出台的“白名单”项目扩围增效政策，华夏银行第一时间传达政策要求，部署具体工作，推动分行在前期工作的基础上，持续抓好各项工作落实，确保协调机制工作再上新台阶，将“白名单”项目扩围增效政策落到实处、取得实效。各分行纷纷行动，按照当地协调机制的工作安排，积极扩大白名单项目覆盖范围，切实加快白名单项目贷款投放。截至10月末，华夏银行已批“白名单”项目贷款投放率接近80%。

“后续，华夏银行将坚持服从服务国家战略发展大局，紧跟国家房地产金融政策要求，积极担当、主动作为，进一步增强工作的责任感和紧迫感，加快推进“白名单”项目扩围增效工作，继续做好房地产融资协调机制和保交房各项工作，为房地产市场良性循环与平稳发展贡献金融力量。”该负责人表示。

(责编：曹淼、李源)

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