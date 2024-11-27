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全国水利系统“双先”表彰大会在京召开

2024年11月27日16:43 | 来源：新华网
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　　新华网北京11月27日电（记者 卢俊宇）11月26日，全国水利系统先进集体、先进工作者和劳动模范表彰大会在京召开。水利部党组书记、部长李国英出席会议并讲话。人力资源社会保障部副部长俞家栋出席会议并宣读两部的表彰决定。水利部副部长王道席、朱程清、王宝恩出席会议，副部长李良生主持会议。

　　为表彰先进、树立典型，激发水利系统广大干部职工干事创业热情，人力资源社会保障部、水利部对全国水利系统先进集体、先进工作者和劳动模范进行表彰，授予北京市城市河湖管理处三家店管理所等100个单位“全国水利系统先进集体”称号，授予霍风霖等209名同志“全国水利系统先进工作者”称号，授予毕东宇等9名同志“全国水利系统劳动模范”称号。会上，97名先进集体、先进工作者和劳动模范代表依次上台领奖，3名受表彰代表作交流发言。

　　会议指出，党的十八大以来，在习近平总书记掌舵领航下，在习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路和关于治水重要论述科学指引下，全国水利系统加快构建水旱灾害防御体系、实施国家水网重大工程、复苏河湖生态环境、推进数字孪生水利建设、建立健全节水制度政策、完善体制机制法治管理，广大水利干部职工拼搏奋斗、苦干实干，汇聚并依靠全社会各方面力量，水利事业取得历史性成就、发生历史性变革。这次受到表彰的先进集体、先进工作者和劳动模范，是水利干部职工的优秀代表，他们身上充分体现了对党忠诚、为民服务的赤胆忠心，迎难而上、勇挑重担的使命担当，求真务实、改革创新的执着追求，艰苦奋斗、甘于奉献的宝贵品格。

　　会议强调，广大水利干部职工要认真贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记治水思路和关于治水重要论述精神，进一步深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚定不移沿着习近平总书记指引的方向推进水利工作。要以先进为榜样，以典型为标杆，激发“撸起袖子加油干、风雨无阻向前行”的精神状态，永葆爱党为党的绝对忠诚，站稳造福人民的根本立场，扛牢水利高质量发展的时代使命，练就善作善成的过硬本领，筑牢廉洁自律的坚固防线，为推动水利高质量发展、保障我国水安全作出新的贡献。

(责编：岳弘彬、牛镛)
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