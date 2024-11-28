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既是换车好时机，也是回收新机遇（子夜走笔）

张安宇
2024年11月28日06:08 | 来源：人民网－人民日报
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　　最近，身边不少亲戚朋友动了换车的心思。为啥想换？十几年前买的燃油车，油耗比较大，小毛病增多，再者，尾气排放还污染空气。为啥此时换？眼下，赶上了汽车以旧换新好政策，报废更新有补贴，正是换车的好时机。

　　以旧换新，为汽车消费增添新动力。

　　先看一个数据——400多万份，这是截至11月18日24时，全国报废更新和置换更新补贴申请的数量。受益于以旧换新政策，数百万车主换了新车。前10月，我国汽车产销均超2400万辆，在高基数上继续增长。

　　再看一个数据——2万元，这是报废旧车购买新能源汽车的补贴额度，力度很大。受此激励，不少车主换上了低碳环保的新能源汽车。前10月，我国新能源汽车产销分别同比增长33%和33.9%，新车总销量的近四成是新能源汽车。新能源汽车的“车友圈”越来越大，绿色消费理念进一步落地生根。

　　以旧换新，为回收行业带来新机遇。

　　看回收企业，加快技术攻关，生产提质增效：对废旧动力电池，相关企业采取梯次利用方式，力争把电池用好、用到位；针对城市公交车、柴油货车以及农业机械报废数量上升的趋势，企业拓展业务，提升回收利用速度和效率。

　　看相关部门，努力规范市场，做好服务：为了让车主更省心、放心，政府部门定期向社会公开报废汽车回收拆解企业信息；完善再生资源回收网络、优化企业布局，推广上门取车服务模式。

　　相信随着以旧换新政策持续发力显效，不论是新车销售市场，还是汽车后市场，都将获得更大的发展空间。

　　《 人民日报 》（ 2024年11月28日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)
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