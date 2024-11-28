王 宁

原标题：267只QDII基金年内实现浮盈 88只浮盈超20%

受海外市场基本面波动影响，今年以来，QDII（合格境内机构投资者）基金业绩和资产净值均发生明显调整。Wind资讯数据显示，截至11月27日，有267只QDII基金年内实现浮盈，其中88只QDII基金年内浮盈超过20%。

数据显示，上述267只QDII基金占市场QDII基金总量的88%，接近九成。其中，今年以来浮盈超过20%的有88只产品，最高浮盈达43.5%。

从主题分类来看，今年以来浮盈居前的20只产品，涉及新兴经济、科技、全球消费、成长、互联网、全球产业等诸多主题。

富国民裕进取沪港深成长精选基金经理赵年珅向记者表示，目前市场更加关注宏观面波动，在全球市场进入降息周期背景下，投资者更看重经济本身表现。近期资金在配置海内外资产中表现不一致，未来相关产品业绩也会存在差异。

南方中国新兴经济9个月持有期混合目前暂居新兴经济主题产品浮盈榜首。该产品三季报显示，今年四季度看好四个方向：一是全球AI板块；二是港股成长股；三是中国制造业和服务业的“出海”概念股；四是全球主要国家降息大周期带来的机会。

除了业绩表现外，QDII基金的资产净值也呈现增长态势。数据显示，截至11月27日，全市场QDII基金达303只，占全市场基金总量的2.47%；QDII基金总份额为5835亿份，占比全市场基金总份额的1.97%；资产净值为5216亿元，占全市场基金总资产净值的1.64%。其中，股票型QDII基金的数量和份额是QDII基金中占比最多的，分别为205只和5136亿份，资产净值为4305亿元。从今年表现来看，年初QDII基金的数量和资产净值分别为280只和3700亿元，目前其数量和资产净值已分别较年初增长了23只、1516亿元。

同时，从投资区域来看，投资于全球市场的QDII产品数量最多，达316只（A类和C类等分开统计）。

(责编：罗知之、陈键)

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