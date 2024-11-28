原标题：创新科技引领未来：中国联通AI产品集中亮相链博会

11月26日至30日，中国国际供应链促进博览会（以下简称“链博会”）在北京中国国际展览中心（顺义馆）举行，中国联通众多科技产品亮相展会现场。其精心打造的AI特色展区，全方位展示其在数字经济领域的前沿技术、创新成果及广泛应用。展区整体划分为AI赋能信息科技、AI赋能行业应用、AI大模型、国际合作四个板块。

AI赋能信息科技：数据驱动 创新发展

当前，以生成式AI为代表的新兴技术加速发展，使得各行各业对于数字化转型的需求不断增加。作为数字信息运营服务国家队、数字技术融合创新排头兵，中国联通聚焦大数据技术创新，赋能产业变革。

在AI赋能信息科技展区，重点展示了联数网和可信数据资源空间两大项目，彰显中国联通在数据要素市场的关键支撑作用。联数网为用户提供软硬一体接入终端“联数通”，支持用户即插即用快速入网，一站式高效发现与定位全网高质量数据资源。面向多样化数据流通利用场景需求，联数网支持用户灵活配置高速弹性的网络传输服务和可信可控的数据交付能力，实现“一点接入、灵活组网、全网可达、全局可视”的安全便捷数据流通利用体验。

联数网的创新技术理念在无锡金易链、辽宁省数字政府等多个标杆项目中得到了具体实践。金易链在大幅减少网络建设成本、显著提高数据流通网络灵活性和高效性的同时，充分满足28家商业银行、电信运营商以及金融监管部门和公安部门间构建了一个大规模金融反诈数据流通网络，有效阻断异常开卡近6万次，大幅提升金融风险联防联控的精准度。

中国联通打造的“可信数据资源空间”平台致力于解决数据流通痛点，已在多省开展试点工作。在广东，参与粤港澳大湾区数据特区建设，探索海事数据跨境流通，推动大湾区数据协同发展；在浙江，助力杭州打造数据要素流通可信协作运营中心，吸引众多数商聚集，形成产业高地；在安徽，联合当地企业创新凭证流通运营体系，提高数据交易安全性与便捷性。

AI大模型：元景领航 创新无限

中国联通积极贯彻落实人工智能+专项行动，基于“算网数智”融合优势，全面赋能内部智慧运营与行业数智服务，打造了更懂行业、更易定制、更加可信的元景大模型体系及行业应用实践。

在AI大模型板块，中国联通集中展示了元景大模型及其在行业的应用。联通元景“1+1+M”大模型体系涵盖基础大模型、大模型平台及多种行业大模型。基础大模型融合多模态技术，具备强大感知与理解能力；大模型平台提供丰富服务与工具，支持用户定制开发；行业大模型深入政务、企业等多领域，推动行业智能化转型。目前，元景大模型已完成中央网信办大模型服务及算法双备案，并获中国软件评测中心大模型产品安全测试A级，同参数级性能达到业界先进水平。

在元景华夏衣橱互动体验平台，用户可随心所欲“试穿”传统服饰，体验历史穿越。基于中国联通自研的元景大模型，华夏衣橱融合海量历史和传统文化知识，实现传统文化知识表达和个性化内容生成，创新人工智能技术在文化领域的深度应用。应用元景大模型语义理解、内容生成、文生图、图生图等能力，即可实现服饰形制解读、背景故事说明、提示词生成个性化传统服饰、传统服饰人物画像生成、用户穿越体验等功能，实现互动虚拟试穿和个性化解读，打造沉浸式体验，助力中华优秀传统文化传播。

AI赋能行业应用：低空经济 智慧起航

作为一种新兴经济形态，低空经济是新质生产力的典型代表。在AI赋能行业科技展区，以低空经济为核心，重点展示了中国联通在低空领域的创新应用，推动低空产业智能化发展。

中国联通智慧低空应用平台依托5G+AI技术，为多行业提供飞行服务。在城市治理中，实现对城市违规建筑、环境污染源等实时监测，助力城市管理部门快速响应处理；在应急救援场景下，平台保障救援无人机高效作业，提升救援效率。低空安全监管平台运用5G-A技术，实现飞行器全域监管。通过精准定位与轨迹监测，对重点区域实时监控，及时发现并处理违规飞行，确保低空空域安全有序。

如今，中国联通的低空产品能力已在全国多个城市实现落地应用。在山东青岛，基于智慧低空应用平台构建了融合政务管理和无人机运行管控的一体化共享应用，实现了“1个管理部门、N个业务部门、M种飞行服务”的统筹管理，满足了城市八大治理场景的政务需求。在北京延庆，完成长城景区5G-A基站建设测试，并上线低空安全监管平台，成功监管无人机活动，为文物保护提供有力保障。

国际合作：数智联通 创新共享

在国际合作展区，中国联通重点展示推动国际数字经济合作发展的实践成果。中国联通凭借丰富海缆资源与专业服务能力，为全球客户提供综合信息解决方案。通过持续建设国际海缆系统，已形成广泛覆盖的网络布局，连接众多国家和地区，促进全球信息互联互通。其香港将军澳智 云数据中心作为重要枢纽，提供高规格安全保障，吸引众多国际客户，推动云计算、数据中心等业务发展。

中国联通带来智慧城市、车联网、智慧仓储等领域的智能信息化解决方案。在香港，打造智慧城市管理底座，提升城市运营效率与市民生活体验；在国际物联网领域，通过合作与创新，为不同行业客户提供定制化联网服务，推动行业数字化转型。

作为以供应链为主题的国家级展会，中国联通全面展示了数字经济各领域的创新实力与实践成果。未来，中国联通将继续秉持创新驱动发展理念，深化技术创新与行业应用，加强国际合作，为推动全球数字经济发展贡献力量。

(责编：董童、李源)

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