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商务部：中方坚决反对泛化国家安全概念、滥用出口管制措施

2024年11月28日19:14 | 来源：新华网
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　　新华社北京11月28日电（记者谢希瑶）商务部新闻发言人何亚东28日表示，中方坚决反对泛化国家安全概念、滥用出口管制措施，对中国企业实施歧视性限制。若美方执意升级管制，中方将采取必要措施，坚决维护中国企业正当合法权益。

　　在当日举行的商务部例行新闻发布会上，有记者问，据报道，近日美国商会向会员发电子邮件称，拜登政府最早将于本周公布新的对华出口限制。新规可能会将多达200家中国芯片公司列入贸易限制名单，禁止大多数美国供应商向这些公司发货。请问发言人对此有何评论？何亚东作出上述回应。

　　何亚东说，这种做法严重破坏国际经贸秩序，扰乱全球产供链安全稳定，损害中美两国企业利益乃至全球半导体产业发展。中方希望美方尊重市场经济规律和公平竞争原则。

　　针对特朗普表示上任第一天起将对从中国进口的商品加征10%的关税，何亚东在发布会上回应称，中方反对单边加征关税措施的立场是一贯的。美方应恪守世贸组织规则，与中方按照相互尊重、和平共处、合作共赢的原则，共同推动中美经贸关系稳定、可持续发展。

(责编：牛镛、岳弘彬)
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