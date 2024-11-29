原标题：交行北京市分行：响应共建“一带一路”倡议 金融引擎助力中国企业“出海”

2013年，共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的重大倡议，开辟了人类共同实现现代化的新路径，开启了中国与全球经济发展的新篇章。

交行北京市分行坚决贯彻落实党中央决策部署，扎实履行国有大行首都分行责任担当，充分发挥“本外币、离在岸、境内外”综合经营优势，持续提升跨境、跨业、跨市场协同联动能力，为中国企业“走出去”提供优质金融服务，为高质量共建“一带一路”贡献力量。

主动作为 扩大“一带一路”朋友圈

和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神，是共建“一带一路”最重要的力量源泉。多年来，交行北京市分行依托集团全牌照资源优势，推动金融服务体系不断完善，合作区域从亚太地区拓展到非洲、中东、拉美地区，服务客户由传统央企国企延伸至新经济客群，行业由传统基础设施建设逐步扩展至通信设施、矿产资源、新能源等重点领域，“一带一路”朋友圈不断扩大，搭建助力高水平对外开放的金融桥梁。

同时，交行北京市分行依托境内和境外双轮驱动，持续加大对绿色发展、科技创新、数字贸易等重点领域的金融支持力度，通过国际银团贷款、双边贷款等多元化金融服务，主动参与埃及新行政首都中央商务区、菲律宾PTO、约旦钾肥、哈萨克斯坦纯碱工厂等多个共建“一带一路”重大标志性工程，全力支持“政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通”建设，为高质量共建“一带一路”提供金融动力。

金融“活水” 助力海外矿产资源回运

在秘鲁南部安迪斯高原，由中国企业投资的拉斯邦巴斯铜矿项目为秘鲁经济发展、民生改善发挥了重要作用，这是践行共建“一带一路”倡议、“中秘产能合作”的旗舰项目，也是增进当地民生福祉的“暖心项目”。拉斯邦巴斯铜矿铜金属储量超过1000万吨，是世界级大型铜矿，具有资源规模大、生产规模大、精矿品质高等诸多优势。中国五矿集团联合中国多方力量收购拉斯邦巴斯铜矿并扩建开发，积极融入共建“一带一路”。

“自2021年开始，我们就为包括拉斯邦巴斯铜矿项目在内的多家中国企业在秘鲁矿产资源项目上提供了金融支持。”交行北京市分行相关业务负责人介绍。2024年，为满足项目日常运营资金需求，交行北京市分行组建专业跨境金融团队，远赴海外进行现场实地调研，作为银团贷款联合牵头行高效完成授信申报及审批、贷款资金发放等工作，为海外矿产资源开发及回运提供强有力的资金支持。项目投产以来，每年直接拉动秘鲁GDP增长约1.5个百分点，创造直接工作岗位8000余个，带动间接就业岗位约7.5万个，成为秘鲁经济发展的重要引擎之一，取得了良好的社会效应。

资金融通 推进共建“一带一路”绿色发展

近年来，交行北京市分行持续加强绿色金融国际合作交流，不断加大对境外清洁能源、节能环保、生态环境、基础设施绿色升级等产业的支持力度，以金融力量推动绿色成为共建“一带一路”的底色。

去年年底，在迪拜落成的中阿合作建设的迪拜700兆瓦光热光伏综合发电项目，是单体规模最大、技术最先进的光热发电站，也是中阿两国“在高新领域合作逐步兴起”的代表性项目之一，曾获得“中东和非洲地区年度电力项目”奖，以及银行间常态化合作机制“一带一路”最佳合作项目奖。交行北京市分行携手同业机构，为项目建设及运营提供资金支持，为推动“一带一路”共建国家和地区绿色可持续发展提供有力金融保障。

创新联动 稳慎扎实推进人民币国际化

十余年来，高质量共建“一带一路”扎实推进，推动我国对外经济和金融合作不断深化、国际市场对人民币跨境使用需求不断扩大。交行北京市分行深入贯彻落实2023年中央金融工作会议“稳慎扎实推进人民币国际化”要求，持续提升跨境人民币业务对“一带一路”共建国家和地区的服务触达能力，为人民币国际化注入交行动力。

去年10月，交行北京市分行联合交行巴西子行为国家电投巴西控股子公司提供巴西市场首笔跨境人民币贷款，专项用于支持巴西圣西芒水电站运营，为当地提供源源不断的清洁能源。在此项目中，交行北京市分行首创“境内机构跨境人民币贷款+人民币跨境支付系统（CIPS）+货币互换+境内外联动”覆盖融资、结算和汇率避险全流程业务模式，为客户提供安全、高效、低成本的跨境人民币融资服务，丰富了人民币在巴西的应用场景，为高质量共建“一带一路”作出积极贡献。

大道无垠，前路可期。下一步，交行北京市分行将继续服务国家战略，不断提升跨境金融服务能力，当好服务高水平对外开放的金融主力军，奋力谱写共建“一带一路”高质量发展新篇章。

(责编：董童、李源)

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