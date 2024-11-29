新华社北京11月29日电（记者王立彬）国家粮食和物资储备局29日发布数据显示，目前全国累计收购秋粮1.2亿吨，进度快于上年，收购工作进展顺利。

从区域看，南方中晚籼稻收购进度在四至五成，东北粳稻二成左右；华北、东北玉米收购进度二到三成；东北大豆开始集中上量，收购进度一成半左右。从价格看，中晚稻收购均价每斤1.3元左右，优质优价特征明显；随着饲料养殖需求稳步回升，玉米、大豆价格逐步企稳，企业收购积极性有所提高。

国家粮食和物资储备局粮食储备司司长罗守全说，河南、江苏、黑龙江、安徽四省先后启动中晚稻最低收购价执行预案，已开设收购库点200多个，总仓容近1000万吨，累计收购最低收购价中晚稻180多万吨，稳定了市场预期，发挥了托底作用。

中储粮集团已在河南信阳、南阳地区布设60个收储库点，优化布设165条作业线，单日入库能力超4万吨，整体平稳有序。中储粮河南分公司从24家直属企业选派200余名业务骨干组成38个工作组到信阳地区保障收购工作。

截至11月24日，中储粮黑龙江分公司公布2批收储资格库点137家，后续将及时动态调整优化库点布局并向社会公布，方便农民就近就便售粮，保障最低收购价中晚稻收购工作平稳有序开展。在储备玉米收购方面，中储粮黑龙江分公司积极入市，启动收储库点52家，日收购量超过4万吨，发挥了市场带动作用。

今年全国大豆播种面积保持1.5亿亩以上，预计产量连续第3年维持2000万吨以上。国家粮油信息中心首席分析师王晓辉说，近期主产省大豆价格基本稳定，普遍“以质论价”。黑龙江地区蛋白含量较低的国产大豆价格已经低于进口大豆，具有压榨优势，利润明显好于上年及开秤初期，主要油厂已开机压榨，需求高于上年。

国家粮食和物资储备局将坚持分品种施策，统筹抓好市场化收购和政策性收储，充分调动多元主体入市积极性，保障农民售粮顺畅和市场平稳运行。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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