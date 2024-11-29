新华社北京11月29日电（记者张千千、李延霞）国家金融监督管理总局29日发布《保险资产风险分类暂行办法》，引导保险机构加强全面风险管理，提升资产质量。除特殊情形外，办法将所有投资资产纳入分类范围。

据了解，为加强金融监管，防范化解风险，金融监管总局对《保险资产风险五级分类指引》进行修订，形成《保险资产风险分类暂行办法》。

此次修订一方面完善了固定收益类资产分类标准。调整本金或利息的逾期天数、减值准备比例标准等，与商业银行保持一致；增加利益相关方风险管理状况、抵质押物质量等内容，丰富风险分类标准的内外部因素。另一方面，完善了权益类资产、不动产类资产风险分类标准。由过去的五分类调整为正常类、次级类、损失类三分类；明确定性和定量标准，要求穿透识别被投资企业或不动产项目相关主体的风险状况。

据介绍，办法还优化了风险分类的“初分、复核、审批”三级工作机制，明确董事会、高级管理层和相关职能部门的工作职责。同时，要求保险公司将资产风险分类情况纳入内外部审计范畴，压实会计师事务所的审计责任。

金融监管总局表示，发布实施办法是加强保险资金运用监管的重要举措，下一步，金融监管总局将持续完善保险资金运用监管政策，提升保险业服务实体经济质效。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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