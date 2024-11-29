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加快发展数字贸易推动贸易高质量发展——商务部有关负责人解读关于数字贸易改革创新发展的意见

2024年11月29日22:50 | 来源：新华网
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　　新华社北京11月29日电题：加快发展数字贸易推动贸易高质量发展——商务部有关负责人解读关于数字贸易改革创新发展的意见

　　新华社记者谢希瑶

　　近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了关于数字贸易改革创新发展的意见。商务部有关负责人29日就意见进行解读。

　　意见出台的背景是什么？

　　党中央、国务院高度重视发展数字贸易。党的二十大报告指出，推动货物贸易优化升级，创新服务贸易发展机制，发展数字贸易，加快建设贸易强国。党的二十届三中全会提出，创新发展数字贸易。

　　“这是党中央、国务院站在统筹国内国际两个大局的高度作出的决策部署，为数字贸易发展提供了根本遵循和行动指南。”商务部有关负责人说。

　　这位负责人介绍，近年来，数字贸易蓬勃发展，已成为国际贸易发展的新趋势和世界经济的新增长点。我国是数字经济和对外贸易大国，发展数字贸易具备较好的产业基础与广阔的市场空间，但仍存在经营主体竞争力不够强、开放程度不够高、治理体系不够完善等短板。为充分发挥我国数字市场优势，通过加快发展数字贸易推动贸易高质量发展，巩固和提升在全球产业链、供应链、价值链中的地位，建设高水平开放型经济新体制，商务部全面分析全球数字贸易发展趋势和我国数字贸易发展现状，在深入地方和企业调研、充分听取专家学者等建议基础上，会同有关部门起草了意见，经党中央、国务院同意，以中央办公厅、国务院办公厅名义印发实施。

　　意见有哪些主要内容？

　　这位负责人介绍，意见旨在进一步加强数字贸易系统谋划、政策创新和跨部门、跨领域、跨行业统筹协调，推动构建更高水平开放型经济新体制，为当前和今后一个时期促进数字贸易发展提供指导，共包括18条，可概括为三个方面。

　　从总体要求看，意见明确了发展数字贸易的指导思想、工作原则和主要目标。提出到2029年，可数字化交付的服务贸易规模占我国服务贸易总额的比重提高到45%以上，基本建立适应数字贸易发展的体制机制；到2035年，可数字化交付的服务贸易规模占我国服务贸易总额的比重提高到50%以上，有序、安全、高效的数字贸易治理体系全面建立，制度型开放水平全面提高。

　　从重点任务看，一是支持数字贸易细分领域和经营主体发展。包括积极发展数字产品贸易、持续优化数字服务贸易、大力发展数字技术贸易、推动数字订购贸易高质量发展、培育壮大数字贸易经营主体等5项任务，着力塑造我国数字贸易发展新动能新优势。二是推进数字贸易制度型开放。包括放宽数字领域市场准入、促进和规范数据跨境流动、打造数字贸易高水平开放平台等3项任务，着力扩大我国数字领域对外开放。三是完善数字贸易治理体系。包括积极参与数字贸易国际规则制定、深化数字贸易国际合作、加快构建数字信任体系、加强数字领域安全治理等4项任务，着力提升我国数字贸易治理水平。

　　在强化组织保障方面，意见提出加强组织领导，健全法律法规和标准，建立完善统计体系，加强多渠道支持保障，加强知识产权保护，强化人才智力支撑等，为数字贸易发展提供强有力的政策支持和制度保障。

　　这位负责人表示，下一步，商务部将深入学习领会贯彻党的二十届三中全会精神，加强数字贸易工作统筹协调和督促指导，形成数字贸易改革创新发展的工作合力，推动意见各项政策措施落地见效，促进数字贸易改革创新发展，为加快建设数字中国、贸易强国作出更大贡献。

(责编：岳弘彬、牛镛)
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