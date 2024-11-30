人民网北京11月30日电 （焦磊）日前，以“奋进新征程，建功新时代；精美陶瓷装点美好生活；讲好中国陶瓷故事，唱响陶瓷大国的交响乐”为主题“2024中国（北京）国际精品陶瓷展览会”在北京开幕。全国20余个主要产瓷区的1000余家陶瓷院校、企业、个人展商参展，全国十大窑口、行业标杆50多家企业同台展示。

展览会现场。主办方供图

据悉，展会同期将举办“成就与辉煌”中国当代陶瓷艺术精品联展、中国现代当代艺术陶瓷收藏精品创作高峰论坛、举办“景德镇百家名壶展”、开展陶瓷大集、寻宝集印、亲子陶艺等多项活动。

中国陶瓷工业协会常务副理事长吴越申在开幕式上表示，为践行陶瓷行业责任担当，推进陶瓷产业高质量发展，促进行业内外交流，中国陶瓷工业协会积极搭建“中国（北京）国际精品陶瓷展览会”平台，已成功举办了4届展会。本届展会继续坚持“高水平、有特色、成体系”的展览方式，推动行业的提档升级和高质量发展，从展出面积、产品种类、采购目标人群都将实现质的突破。

中国商业联合会副会长傅龙成表示，中国商业联合会充分发挥流通领域平台优势，组织华北、东北等地区经营陶瓷产品的商超、批发交易市场、知名老字号、连锁餐饮企业、宾馆采购负责人等参加展览会，举办专场供需对接会等活动，搭建展商面对面交流的桥梁，让参展商、采购商得以高效互通，最大化拓展交易流通渠道。

中国收藏家协会会长刘铭威表示，协会陶瓷专委会和中陶协联手举办了“成就与辉煌”当代国际陶瓷艺术精品联展，让陶瓷爱好者们近距离感受领略到国内陶瓷大师巧夺天工的技艺和国际陶瓷艺术家奇思妙想的设计。

中国室内装饰协会副会长兼秘书长王东明表示，陶瓷行业作为家居产业链中不可或缺的重要板块，在技术进步、消费升级以及消费者认知提升的大背景下，正经历着深刻变革。通过本次展会，希望能进一步促进两大行业的深度融合，共同探索创新发展之路，为人们打造更加美好的生活空间。

据了解，本届展览会由中国陶瓷工业协会主办，中国轻工业联合会、中国商业联合会为支持单位。

(责编：杨曦、吕骞)

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