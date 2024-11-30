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趣链科技出席第七届世界浙商大会

2024年11月30日11:47 | 来源：人民网
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11月28日，第七届世界浙商大会在杭州开幕。大会以“向新提质勇先行、向高跃升谱新篇”为主题，围绕“新质生产力”“新生代浙商”和“国际化”三大元素，展示浙江民营经济的韧性与活力。趣链科技创始人、首席执行官李伟受邀出席开幕式并参加世界浙商论坛对话。

在当天下午召开的第七届世界浙商论坛“浙商开放唛”上，李伟表示：“这两年，我们提出的一个新愿景是‘In China For Global’，加入联合国全球契约组织，就是一项积极的实践。这既和我们整体的业务规划相契合，也是企业践行社会责任的一部分。”作为浙江的本土企业，一直以来，趣链科技非常重视企业在区域经济中的角色，企业出海不仅是为了提升在全球市场的影响力，也有助于反哺浙江本土经济的可持续发展。

对比两次参加大会的经历，李伟表示，时代主题发生着变化：“我们这代人在创业初期就置身于信息时代，这是新生代浙商得天独厚的时代红利。我们对数据和科技敏感度更高，更倾向于用新技术解决传统问题，更注重技术创新和生态协作。”在他看来，区块链作为数字化转型中关键的基础设施，作用显著。近年来，趣链科技重点推进数据要素流通和资产化相关项目，在全国多地落地的相关技术应用成果验证着他的看法。比如，企业支持打造的浙江省市监区块链数据产权融资平台目前已经覆盖了20个行业，实现数据质押融资超过20亿元。

“在如今数字化的新时代，这些精神同样不能过时，要在当下的环境中更好地传承、运用并发展。作为扎根杭州、立足浙江、面向全球的民族科技企业，未来，趣链科技继续秉持‘技术创新，让世界更可信，让信任更简单’的使命，以数智赋能发展新质生产力，为浙江经济高质量发展贡献力量。李伟说。

(责编：曹淼、李源)
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