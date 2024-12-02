连续2个月运行在扩张区间

本报北京12月1日电 （记者欧阳洁）国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会发布的11月中国制造业采购经理指数（PMI）为50.3%，比上月上升0.2个百分点，连续2个月运行在扩张区间。从13个分项指数来看，同上月相比，生产指数、新订单指数、新出口订单指数、积压订单指数和生产经营活动预期指数等上升。

中国物流与采购联合会特约分析师张立群认为，11月PMI指数继续回升，表明增量政策对企业信心的提振效果趋强。生产指数、采购量指数、生产经营活动预期指数均有提高，表明企业生产经营活动呈现恢复态势。

11月中国非制造业商务活动指数为50%，较上月下降0.2个百分点，连续6个月稳定在50%左右，意味着非制造业经营活动在上月上升基础上保持平稳运行。其中，非制造业业务活动预期指数为57%，较上月上升0.9个百分点，连续2个月环比上升，创下半年新高。

数据显示，11月，社会融资需求有所提升，金融业商务活动指数升至60%以上。货币金融业和资本市场服务业商务活动指数较上月均有上升，均在60%以上。11月，电信运营服务业和互联网及软件技术服务业商务活动指数均在55%以上。

《人民日报》（2024年12月02日 第 02 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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