跨越山海 共创美好
人民日报中国品牌国际传播项目发布
2024年12月02日05:53 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京12月1日电 （记者王云杉）在11月28日举行的2024中国品牌论坛开幕式上，人民日报“跨越山海 共创美好”中国品牌国际传播项目启动。该项目旨在发挥人民日报社融媒体传播优势，打造更多有国际影响力的“中国制造”品牌。
近年来，“品牌出海”作为中国企业寻求高质量发展和新增长点的战略机遇已逐步成为市场共识，越来越多拥有世界先进水平的中国品牌借势出海。
据介绍，该项目将聚合媒体资源、优质渠道、高端智库，开展国际论坛、海外推广、跨境采访、文化交流、图片展览、案例研究等国际传播一站式服务，深度挖掘中国企业逐浪出海的生动案例和发展故事，集中展现中国品牌全球化的崭新形象，彰显中国品牌的全球影响力和文化自信心。
《人民日报》（2024年12月02日 第 13 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)
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