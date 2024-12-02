“走企业，看高质量发展”融合传播项目启动
2024年12月02日05:53 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京12月1日电 （记者王云杉）2024中国品牌论坛于11月28日在北京举行，论坛开幕式上举行了“走企业，看高质量发展”融合传播项目启动仪式。
近年来，广大企业经风雨、见世面、强筋骨，把坚持高质量发展作为企业的重要目标，崭新的中国速度、中国高度、中国跨度不断涌现。
为深刻理解和把握高质量发展的内涵要求，人民日报推出“走企业，看高质量发展”系列报道。围绕新成果、新作为、新贡献，人民日报将系列报道升级为“走企业，看高质量发展”融合传播项目，将进一步走到新场景、走近新产品、走入新工程，充分发挥新闻舆论的影响力、媒体融合的传播力、专家智库的支撑力，用丰富的报道形式记录企业积极作为、勇攀高峰的生动故事，展现广大企业在高质量发展之路上奋勇前进的实践和精气神。
据介绍，“走企业，看高质量发展”融合传播项目将陆续启动专题调研行，推出系列短视频、年度案例集，讲述品牌故事、记录典型案例，并择期发布调研成果。
《人民日报》（2024年12月02日 第 13 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)
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