卢 涛

一杯牛奶，如何从牧场端上餐桌？从一块钢材到一辆汽车、一艘邮轮，要经历多少链条？在第二届中国国际供应链促进博览会上，能找到直观的答案。11月26日至30日，620家企业、机构齐聚北京，展出新产品、新技术、新服务，“链”接老朋友、新伙伴，共享链博会这一重要国际公共产品带来的机遇与红利。

作为全球首个以供应链为主题的国家级展会，链博会已是第二届举办，国际化水平更高、互动合作更加深入、创新引领更加突出，体现了我国以实际行动深化产业链供应链国际合作、让发展成果更好惠及各国人民的责任与担当。

在这里，体会向“新”而行的活力。在智能汽车链展区，行业龙头企业联袂，绘制汽车产业智能化绿色化升级全景图；在数字科技链展区，新一代信息技术具象呈现，全方位展示人工智能如何赋能千行百业……聚焦发展新质生产力，顺应产业链供应链数字化、绿色化的转型升级新趋势，链博会为展示世界相关产业前沿动态和最新科技成果提供了务实平台。

在这里，寻找聚链成群的机遇。展链条、展生态、展场景……在一次次互动式、体验式、沉浸式观展中，链博会助力更多企业精准识别自身在供应链上的准确位置、找到全球最优的“链”伙伴，推动形成精准、有活力的企业共生态。

在这里，感受普惠包容的魅力。为中小企业提供贸易对接、技能培训等，助其更好融入全球产业链供应链体系；多个共建“一带一路”国家的参展商亮相，许多来自非洲的参展商获得免费展位和搭建服务等支持，进一步彰显了“链接世界，共创未来”的办展主题。

以“链”为媒，携手同行。在经济全球化时代，坚持全球产业链供应链开放合作，定能带来共赢发展。

《人民日报》（2024年12月02日 第 08 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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