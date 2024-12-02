国际化水平更高

北京中德经济技术合作先行示范区展台展示了智能汽车等领域的技术创新和突破。

本报记者 潘俊强摄

国际化水平更高

观众在供应链服务展区参观中国物流主题沙盘。近年来，中国物流集团加速“走出去”，探索综合物流新模式。

本报记者 蒋雨师摄

国际化水平更高

观众在绿色农业链展区参观，这里全流程展现了中粮集团在全球农粮产业链供应链上下游的重点环节。

本报记者 蒋雨师摄

国际化水平更高

观众在埃塞俄比亚展台了解咖啡豆、鹰嘴豆等特色农产品。

本报记者 蒋雨师摄

互动合作更深入

GE医疗携10余家供应商参展，展出高端医疗设备及其零部件。

本报记者 潘俊强摄

互动合作更深入

中国化学工程集团展台，参展商与客商在洽谈交流。

本报记者 韩春瑶摄

互动合作更深入

观众在湖北主宾省综合形象馆体验VR科普项目“文明一万年”，场景化感受文明演变历程。

本报记者 蒋雨师摄

互动合作更深入

嘉宾在绿色农业链展区了解现代农业生态产业园项目的建设运营情况。

本报记者 蒋雨师摄

创新引领更突出

中国中车展台，观众在观看各种型号的智能高速列车模型。

本报记者 潘俊强摄

创新引领更突出

中信集团展台展出的中信戴卡轻量化铝制汽车零部件一体化方案。

本报记者 韩春瑶摄

创新引领更突出

在清洁能源链展区展出的全球首台1.2万米特深井自动化钻机模型。

本报记者 蒋雨师摄

创新引领更突出

美光科技展台展示一款书法机器人，能够蘸墨挥毫，书法作品一气呵成。

本报记者 韩春瑶摄

第二届中国国际供应链促进博览会外景。

本报记者 潘俊强摄

数据来源：中国国际贸易促进委员会等

《人民日报》（2024年12月02日 第 08 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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