苏诗钰

原标题：制造业PMI三连涨 上扬曲线勾勒经济奋进图

11月30日，11月份的首个经济数据出炉，被誉为宏观经济变化“晴雨表”的制造业采购经理指数（PMI）为50.3%，比10月份上升0.2个百分点，创7个月以来新高，表现超预期。其连续三个月上升形成的上扬曲线，更是生动地勾勒出我国经济持续向好的奋进蓝图，释放出诸多积极信号和关键信息，为巩固和增强经济回升向好态势注入源源不断的信心与活力。

11月份制造业PMI也是自9月24日多项重磅金融政策密集发布后，连续两个月站在荣枯线上方，这体现出制造业扩张步伐小幅加快。从分类指数看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数、新订单指数和供应商配送时间指数均高于临界点。

从数据本身来看，制造业PMI供需两端均有所回升，持续上扬也反映出制造业领域的生产与经营活动正在加速回暖。从生产维度分析，11月份，生产指数为52.4%，比上月上升0.4个百分点，连续3个月运行在扩张区间，表明制造业企业生产活动进一步加快，企业开工率显著提高。生产链的加速运转，更是促进了上下游产业链的协同发展。

同时，企业生产节奏加快是市场需求增强的有力反映。新订单指数的增长表明制造业市场活跃度增强，需求景气水平有所回升。11月份，新订单指数为50.8%，比10月份上升0.8个百分点，自今年5月份以来首次升至扩张区间。从出口情况来看，新出口订单指数为48.1%，虽仍处于收缩区间，但较10月份亦上升0.8个百分点，这显示出面对复杂多变的外部环境，我国制造业凭借诸多产业优势以及较高的产品性价比，在国际市场上脱颖而出，赢得了更多的份额，使外需有了一定程度的改善。

制造业PMI的连续上涨对宏观经济稳定起到了关键的压舱石作用。市场预期继续向好，企业订单的增长往往会加大生产投入、扩大生产规模，进而带动就业岗位的增加与劳动力市场的繁荣，形成一个经济发展的良性循环。而且，制造业景气度回升还将吸引更多资金投入，促进科技创新与产业融合，提升我国在全球产业链中的地位，为经济长期稳定发展筑牢根基。

然而，也要清醒地认识到，当前外部环境仍复杂严峻，在整体向好的同时，也不能忽视潜在的风险和挑战。要继续加强宏观政策的前瞻性、针对性和有效性，为经济发展营造更加稳定、公平、透明的政策环境。作为企业来说也要增强风险与创新意识，不断拓展国内外市场空间，提高运营效率。

展望未来，相信在各方面的共同努力下，经济增长曲线将覆盖更多维度，并绘制出经济发展的斑斓画卷。

(责编：罗知之、陈键)

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