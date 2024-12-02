人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

制造业PMI三连涨 上扬曲线勾勒经济奋进图

苏诗钰
2024年12月02日08:47 | 来源：证券日报
小字号

原标题：制造业PMI三连涨 上扬曲线勾勒经济奋进图

11月30日，11月份的首个经济数据出炉，被誉为宏观经济变化“晴雨表”的制造业采购经理指数（PMI）为50.3%，比10月份上升0.2个百分点，创7个月以来新高，表现超预期。其连续三个月上升形成的上扬曲线，更是生动地勾勒出我国经济持续向好的奋进蓝图，释放出诸多积极信号和关键信息，为巩固和增强经济回升向好态势注入源源不断的信心与活力。

11月份制造业PMI也是自9月24日多项重磅金融政策密集发布后，连续两个月站在荣枯线上方，这体现出制造业扩张步伐小幅加快。从分类指数看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数、新订单指数和供应商配送时间指数均高于临界点。

从数据本身来看，制造业PMI供需两端均有所回升，持续上扬也反映出制造业领域的生产与经营活动正在加速回暖。从生产维度分析，11月份，生产指数为52.4%，比上月上升0.4个百分点，连续3个月运行在扩张区间，表明制造业企业生产活动进一步加快，企业开工率显著提高。生产链的加速运转，更是促进了上下游产业链的协同发展。

同时，企业生产节奏加快是市场需求增强的有力反映。新订单指数的增长表明制造业市场活跃度增强，需求景气水平有所回升。11月份，新订单指数为50.8%，比10月份上升0.8个百分点，自今年5月份以来首次升至扩张区间。从出口情况来看，新出口订单指数为48.1%，虽仍处于收缩区间，但较10月份亦上升0.8个百分点，这显示出面对复杂多变的外部环境，我国制造业凭借诸多产业优势以及较高的产品性价比，在国际市场上脱颖而出，赢得了更多的份额，使外需有了一定程度的改善。

制造业PMI的连续上涨对宏观经济稳定起到了关键的压舱石作用。市场预期继续向好，企业订单的增长往往会加大生产投入、扩大生产规模，进而带动就业岗位的增加与劳动力市场的繁荣，形成一个经济发展的良性循环。而且，制造业景气度回升还将吸引更多资金投入，促进科技创新与产业融合，提升我国在全球产业链中的地位，为经济长期稳定发展筑牢根基。

然而，也要清醒地认识到，当前外部环境仍复杂严峻，在整体向好的同时，也不能忽视潜在的风险和挑战。要继续加强宏观政策的前瞻性、针对性和有效性，为经济发展营造更加稳定、公平、透明的政策环境。作为企业来说也要增强风险与创新意识，不断拓展国内外市场空间，提高运营效率。

展望未来，相信在各方面的共同努力下，经济增长曲线将覆盖更多维度，并绘制出经济发展的斑斓画卷。

(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
国际标准化组织创意数字设计技术委员会秘书处落户中国
　　人民网北京12月1日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，近日，国际标准化组织（ISO）技术管理局批准成立创意数字设计技术委员会（ISO/TC350），并由中国作为该技术委员会秘书处承担国。 据市场监管总局相关负责人介绍，“创意数字设计（Creative Digital Design）”指的是利用数字化手段进行原创性创意设计，侧重于创作过程的要求和指导，涉及创作的流程、组织、运营和能力建设活动。…
前三季度头部广告机构业务收入超1.1万亿元 同比增6.1%
　　人民网北京12月1日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，近日，市场监管总局对全国857户广告业头部企事业单位开展统计调查，数据显示，前三季度上述单位实现广告业务收入11298.7亿元，同比增长6.1%。 市场监管总局数据显示，前三季度，头部企事业单位的互联网广告发布收入达4994.5亿元，同比增长15.4%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部