新华社北京12月2日电（记者王希）国务院国资委2日发布的信息显示，近日，国务院国资委、国家发展改革委联合出台政策措施，推动中央企业创业投资基金高质量发展，支持中央企业发起设立创业投资基金。

据了解，相关政策措施明确中央企业创业投资基金要投早、投小、投长期、投硬科技，以具备硬科技实力的种子期、初创期、成长期的科技创新企业为主要投资标的，长期支持陪伴科技创新企业成长壮大，中央企业创业投资基金存续期最长可到15年，较一般股权投资基金延长近一倍。

相关政策措施支持中央企业围绕主责主业，聚焦重大战略、重点领域、重要技术，发起设立概念验证基金、种子基金、天使基金等适应科技成果转化及科技创新企业成长所需的创业投资基金；支持国有资本运营公司等符合条件的企业发起设立创业投资母基金；通过市场化方式积极吸引商业保险资金、社会保障基金共同参与，引领各类长期资本聚焦科技属性、技术价值、新兴领域开展有效投资，带动形成创业投资资本集群。

针对国资创业投资“不敢投”“不愿投”等问题，此次两部门出台的政策措施健全符合国资央企特点的考核和尽职合规免责机制。明确中央企业创业投资基金合理容忍正常投资风险，根据投资策略合理确定风险容忍度，设置容错率，重点投向种子期、初创期项目的基金，可设置较高容错率。在各类监督检查中，更加关注基金投资组合整体而非单个项目、关注功能作用和战略价值而非短期财务盈亏、关注未来长期发展趋势而非当前阶段性问题。

根据此次出台的政策措施，符合基金功能定位和投资策略的项目出现投资失败、未达预期或者探索性失误，相关人员依法合规、履行忠实义务和勤勉尽责义务、没有牟取非法利益的，可按照规定不予、免予问责。

据了解，下一步，国务院国资委将会同国家发展改革委等部门指导中央企业有序规范推进创业投资基金设立运作，建立创业投资与创新项目对接机制，推动国有资本加大向前瞻性战略性新兴产业的投资布局，为培育发展新质生产力、实现高水平科技自立自强提供资本支撑。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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