新华社北京12月2日电（记者严赋憬）国家数据局2日发布消息，国家数据局日前组织召开全国数据系统投资工作视频会，总结数据系统2024年投资工作，部署2025年投资重点任务，提出围绕影响数据事业发展的重点问题，谋划并组织实施一批具有示范带动作用的重大项目。

国家数据局有关负责人表示，要统筹自上而下和自下而上，确保项目质量。充分考虑不同行业、不同地区的发展情况，组织一批符合地方实际、满足应用需求的项目。同时，在统筹抓好“硬投资”和“软建设”、发挥政策组合效应方面，要把项目建设和数据领域的配套改革结合起来，充分发挥规划引领作用，推进适数化改革，出台有针对性和操作性的配套制度和政策。

此外，为了统筹把握当前和中长期任务安排，有序分步推进，国家数据局提出2025年数据系统投资工作既要与“十四五”规划落实相结合，做到“项目跟着规划走、资金跟着项目走”，还要与“十五五”发展需求衔接。

(责编：袁勃、赵欣悦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经