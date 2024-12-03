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“黄金大通道”物畅其流！中老铁路前11个月货物进出口规模已超去年全年

2024年12月03日14:35 | 来源：新华网
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　　新华社昆明12月3日电（记者邹多为、丁怡全）中老铁路3日迎来开通运营三周年。昆明海关当天发布数据显示，三年来，中老铁路跨境运输商品种类已从最初的500多种拓展到现在的3000多种；今年前11个月，昆明海关监管经中老铁路进出口货物434万吨、货值168.1亿元，均已超去年全年。

　　自2021年12月3日开通运营以来，中老铁路“黄金大通道”作用日益凸显，有力促进了沿线经贸往来。据海关统计，三年来，昆明海关监管经中老铁路进出口货物超1060万吨、货值超440亿元，进出口货运量最高月突破51万吨，较开通首月增长12.6倍。

　　不论是东南亚的山竹、榴莲、芒果、香蕉，还是中国的葡萄、柑橘、生菜、莴苣，各国特色农食产品在这条铁路线上抢占“鲜”机。今年前11个月，经中老铁路出口水果货值达1.58亿元，同比增长超51倍；进口水果货值38.1亿元，同比增长79.3%。

　　与此同时，跨境旅游持续升温。三年来，中老铁路已累计发送进出境旅客超34.6万人次，旅客来源地增至108个国家和地区。随着“智慧旅检”建设不断完善，在无异常情况下，如今每名旅客在海关通关时间平均仅需10秒左右，进出境旅客可实现“无感通关”。

(责编：胡永秋、赵欣悦)
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