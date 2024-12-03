原标题：推动“四链”融合，发展战新产业 第五届中国高科技产业化高峰会议在京召开

12月1日，第五届中国高科技产业化高峰会议主论坛在北京召开。本次峰会以“推动‘四链’融合，发展战新产业”为主题，汇聚来自政府、学术界、产业界、金融界的专家与精英，共同探索战略性新兴产业科技成果转化的发展路径与未来航向。

大会主席徐冠华院士通过视频发表致辞，他强调为实现2035年实现科技强国之梦，必须坚定不移地走自主创新之路，其中企业一定是创新的主体，市场化则是科技产业化的根本方向。大会主席刘纪原主席莅临会议现场，并祝大会圆满成功。北京市科委、中关村管委会副主任刘晖、中国高科技产业化研究会理事长梁小虹现场致辞。

本届峰会主论坛特别邀请了中国工程院王国庆院士作《战略性新兴产业高质量发展思考与建议》报告；卢秉恒院士作《增材制造与产业化》报告。

此外，华北电力大学新能源学院院长李美成、锦沙资本管理合伙人刘尚、赛思倍斯智能科技有限公司董事长郭世亮，分别围绕新能源与储能前沿科技的发展和创新、高科技行业发展的金融力量、超低轨道产业化发展路径等主题结合战新产业发展进行深度解析。院士专家们基于丰富实战经验提炼的真知灼见，不仅生动展现了战略性新兴产业在孵化壮大过程中的辉煌成就与独特优势，更精准把脉了当前面临的挑战与瓶颈，为全体与会者贡献了一场精彩纷呈的演讲，更为实现产业转型升级贡献了新思路新方法。

会议期间中国高科技产业化研究会与首都医科大学附属北京安贞医院、北京安定医院、北京中医医院签署了战略合作框架，并正式授予三家医疗机构“中国高科技产业化研究会医药成果转化示范单位”称号。未来将携手共进，共同助力医药成果转化进入一个全新的“加速度”时代。

中国高科技产业化研究会建会三十年来，不断创新产学研合作模式，持续推动高科技成果高效转化，为国家战略性新兴产业的发展注入了强劲的动力。展望未来，中国高科技产业化研究会将继续秉持“发展高科技，实现产业化”的初心使命，紧密围绕国家战略需求，坚持创新驱动，全力推进科技自立自强，奋力谱写高质量发展新篇章。

(责编：董童、李源)

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