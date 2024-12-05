龚梦泽

原标题：年末车市“冲量战”打响 车企纷纷推出降价优惠

截至12月4日，国内造车新势力相继交出了2024年11月份销量答卷，深蓝、岚图、阿维塔等多家造车新势力单月销量创新高，部分品牌已提前完成全年交付目标。

据全国乘用车市场信息联席会（以下简称“乘联会”）最新数据，今年11月份，乘用车市场零售244.6万辆，比去年同期增长18%；今年以来累计零售2028.1万辆，同比增长5%。其中，新能源车市场零售127.7万辆，比去年同期增长52%，较10月份增长7%，今年以来累计零售960.5万辆，同比增长41%。

乘联会秘书长崔东树在接受《证券日报》记者采访时表示，近年来，中国在世界纯电动车市场的份额表现相对突出，2023年份额达到62.3%。今年前10个月，这一份额达到了63.9%。

时值年末，全力以赴冲销量是每家车企的重头戏，多家车企推出了优惠活动。

11月25日，特斯拉率先上线尾款立减活动，车主在12月31日前提车，Model Y后轮驱动版及长续航全轮驱动版车型尾款立减1万元，售价23.99万元起，同时还能选择5年0息金融方案。而这一价格是特斯拉Model Y有史以来的最低价，同时也是全球最低价。

11月29日，理想汽车也宣布了年底限时0息政策，购买理想L系列和理想MEGA的用户，可享受最低首付金额3年0息金融方案。单车型最低首付金额分别为：理想MEGA首付15.98万元、理想L9首付12.98万元，理想L8、理想L7首付9.98万元，理想L6首付6.98万元。

传统燃油车品牌亦不甘落后，进入12月份，领克针对旗下多款车型推出限时优惠购车政策，涉及领克01、领克03、领克05以及领克06等车型，最低首付降至0.76万元。数据显示，今年11月份，领克汽车全系销量达到32679辆，同比增长近9%，环比增长超5%，创下历史新高。

事实上，进入四季度已有超过10家车企推出了限时降价活动，叠加各类补贴政策，业内普遍认为，今年12月份车市将走出翘尾行情。

今年7月份，国家发展改革委、财政部印发了《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，明确提出将大幅提高汽车报废更新补贴金额，新能源乘用车补贴标准由1万元提高到2万元，购买2.0升及以下排量燃油乘用车补贴由7000元提高至1.5万元。

商务部11月19日发布的数据显示，截至11月18日24时，全国汽车报废更新和置换更新补贴申请均突破200万份，两者合计超过400万份。商务部表示，随着汽车以旧换新有力有序推进，政策效果加快显现。

具体到各地，11月29日，合肥市商务局发布通知称，11月29日至12月8日将发放2024合肥市汽车新购消费券，总额4400万元，新能源车最高可补贴6000元，活动共征集336家车企参与。此外，四川、湖北、贵州等多地也在近期逐步加码以旧换新政策，提升了以旧换新补贴金额。

中国汽车流通协会副秘书长郎学红分析认为，今年11月份车市火热，走出了“银九金十铂金十一”的趋势，预计今年12月份的翘尾行情会较为明显，有望实现同比、环比正增长。

(责编：罗知之、陈键)

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